Uykusunda yuttuğu dişi bronşundan çıktı! Doktorları şoke eden vaka: "Böylesini görmedik! Sebebi..."

İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki adam, yoğun öksürük ve nefes darlığıyla uyandı, aynaya baktığındaysa bir süre önce takılan 2 dişinin olmadığını görünce hastaneye koştu. Hastanın bronşuna kaçtığı belirlenen 2 dişi başarılı operasyonla çıkaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Efsun Gonca Uğur Chouseın, "2'li bir diş aspire etmiş hem ağırlığı hem de büyüklüğü nedeniyle Heimlich manevrası bu hastada fayda sağlamayacaktı. Böyle ana bronşlara yerleşmiş cisimler bazen tamamen akciğerin havalanmasına engel olabilir hale geliyor, yabancı cisim kaçmasından şüphelendiklerinde uzmanına başvurulmalı" derken, hasta E. Ö., "Gece uyurken oldu, sabah işe gitmek için kalktığımda bir nefes darlığı fark ettim. Olacağı varmış diyelim, beterin beteri var" dedi.