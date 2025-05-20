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Uykusunda yuttuğu dişi bronşundan çıktı! Doktorları şoke eden vaka: "Böylesini görmedik! Sebebi..."

İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki adam, yoğun öksürük ve nefes darlığıyla uyandı, aynaya baktığındaysa bir süre önce takılan 2 dişinin olmadığını görünce hastaneye koştu. Hastanın bronşuna kaçtığı belirlenen 2 dişi başarılı operasyonla çıkaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Efsun Gonca Uğur Chouseın, "2'li bir diş aspire etmiş hem ağırlığı hem de büyüklüğü nedeniyle Heimlich manevrası bu hastada fayda sağlamayacaktı. Böyle ana bronşlara yerleşmiş cisimler bazen tamamen akciğerin havalanmasına engel olabilir hale geliyor, yabancı cisim kaçmasından şüphelendiklerinde uzmanına başvurulmalı" derken, hasta E. Ö., "Gece uyurken oldu, sabah işe gitmek için kalktığımda bir nefes darlığı fark ettim. Olacağı varmış diyelim, beterin beteri var" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:20
Uykusunda yuttuğu dişi bronşundan çıktı! Doktorları şoke eden vaka: Böylesini görmedik! Sebebi...

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki E.Ö. edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay yaşanan olayda nefes darlığı ve aşırı öksürükle uyandı, aynaya baktığındaysa taktırdığı 2 dişinin yerinde olmadığını fark etti. Hemen Bakırköy'de bir hastaneye giden E.Ö., durumu sağlık çalışanlarına anlatınca görüntüleme işlemleri yapıldı

Uykusunda yuttuğu dişi bronşundan çıktı! Doktorları şoke eden vaka: Böylesini görmedik! Sebebi...

. 2 dişin hastanın sol bronşunda olduğu görüldü, solumun yollarındaki sorunların kamerayla teşhis ve tedavisine imkan sağlayan tıbbi bir işlem olan bronkoskopi yapılması için Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Burada Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Efsun Gonca Uğur Chouseın ve ekibinin yaptığı incelemeler sonrası işlem yapıldı.

Uykusunda yuttuğu dişi bronşundan çıktı! Doktorları şoke eden vaka: Böylesini görmedik! Sebebi...

2 diş bulunduğu yerden başarıyla çıkarılırken hasta tedavisinin ardından taburcu edildi. Doç. Dr. Chouseın, yabancı cisim yutmaları durumunda yapılması gerekenleri aktarırken; E.Ö., yaşadıklarını anlattı. Öte yandan dişlerin çıkarıldığı o anlar ise kameraya yansıdı.

Uykusunda yuttuğu dişi bronşundan çıktı! Doktorları şoke eden vaka: Böylesini görmedik! Sebebi...

"GECE UYURKEN OLDU"
Yoğun bir öksürükle uyandığını anlatan E.Ö. , "Gece uyurken oldu, sabah işe gitmek için kalktığımda bir nefes darlığı fark ettim sonra hastaneye başvurdum. Röntgen ve BT çekildi, sol bronşumda bir cisim olduğu anlaşıldı. Fark etmeden, gece uyuduğum zaman oldu. Olacağı varmış diyelim ne diyelim, beterin beteri var, daha dikkatli olmalarını öneririm. Takma değil yemek yiyebilmem için 2 tane diş vardı, onları yuttum" dedi.

Uykusunda yuttuğu dişi bronşundan çıktı! Doktorları şoke eden vaka: Böylesini görmedik! Sebebi...

"UYKUSUNDAN ANİ BİR NEFES DARLIĞI VE AŞIRI BİR ÖKSÜRÜKLE UYANMIŞ"
Hastasının durumuna ilişkin konuşan Doç. Dr. Efsun Gonca Uğur Chouseın, "Sabaha karşı uykusundan ani bir nefes darlığı ve aşırı bir öksürükle uyanmış. En yakın bir dış merkeze başvurmuş, hastanın şikayetlerine yönelik yapılan tetkiklerinde ve Toraks BT'sinde hastanın anlattıklarına dayanarak bir yabancı cisimden şüphelenmişler. Yabancı cisim konusunda hastalarda ilk başta şüphelendiren şey; hastanın anlattıkları, nefes darlığı, öksürük gibi şikayetleridir ama bazen yıllar önceki bir yabancı cisimden hastaların haberi bile olmayabilir. Bu hastalarda önce rutinde normal bir akciğer grafisi çekiyoruz.