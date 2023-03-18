Roza
Galeri
Roza Yaşam
Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Sağlıklı ilişki kurmanın 10 adımı! Yapılan en büyük hatalar...
Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Sağlıklı ilişki kurmanın 10 adımı! Yapılan en büyük hatalar...
Günümüzde insanların temel sorunlarından biri de; tanıdığını sandığı kişinin başka biri haline dönüşmesi ya da gerçek kimliğinin ortaya çıkması. Bu yüzden sağlıklı bir ilişki kurmak için adım adım gidilmeli. Sonrasında da karşılıklı doğru yaklaşımlar çok önemli...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 10:19
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:21