Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Sağlıklı ilişki kurmanın 10 adımı! Yapılan en büyük hatalar...

Zamanla birbirlerinde ortaya çıkan bu farkların doğru bir iletişim ve davranış kalıplarıyla çözülmesi ile de ilişkiler sağlamlaşır. Sağlıklı bir ilişki öncelikli olarak güven içerir. İlişkide karşınızdaki kişiye güvenmeden, sürekli ondan şüphe duyarak yaşamak, sürekli soru işaretleri ile yaşamanıza sebep olur. Sağlıklı bir ilişkide olup olmadığınızı anlamak için ilişkinizin canlılığını yani heyecan derecesini gözlemleyebilirsiniz. İlişkiyi canlı tutabilmenin en önemli yollarından biri, ilişki için çeşitli fırsatlar yaratabilmektir. Partnerlerin birbirine zaman ayırması, birbirinize sevdiğinizi söylemek gibi davranışlar duyguları aktif bir şekilde tutabilmek için önemlidir. Sağlıklı ilişki; birbiri ile yarışmayan, zor zamanlarda birbirlerine destek olan yol arkadaşlığıdır. Partnerinizle herhangi bir konuda yarışta olmadan sevgi ve saygı dolu bir şekilde ilişkiyi sürdürmek ilişkinin içindeki bireyleri çok daha huzurlu ve mutlu bir hale getirecektir.