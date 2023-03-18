Roza Galeri Roza Yaşam Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Sağlıklı ilişki kurmanın 10 adımı! Yapılan en büyük hatalar...

Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Sağlıklı ilişki kurmanın 10 adımı! Yapılan en büyük hatalar...

Günümüzde insanların temel sorunlarından biri de; tanıdığını sandığı kişinin başka biri haline dönüşmesi ya da gerçek kimliğinin ortaya çıkması. Bu yüzden sağlıklı bir ilişki kurmak için adım adım gidilmeli. Sonrasında da karşılıklı doğru yaklaşımlar çok önemli...

ESRA EZMECİ ESRA EZMECİ
Giriş Tarihi: 18.03.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:21
Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Sağlıklı ilişki kurmanın 10 adımı! Yapılan en büyük hatalar...

Sağlıklı bir ilişkinin temel anahtarı, öncelikle kişinin kendi ihtiyaç ve arzularını önemseyip sonrasında karşısındakinin ihtiyaçlarına öncelik sağlayabilmesidir. Sağlıklı bir birliktelikte olmak, kişiye hem fiziksel hem de psikolojik sağlıkta pozitif etkiler yaratır. Doğru ilişki, birlikteliğin nasıl oluşum göstereceğini, ilerleyen sürecini ve bitimini öğrenmelerini sağlayan ilişkidir. Sağlıklı ilişki, partnerlerin kendilerine olan saygılarını, yeterliliklerini arttıran ve yaşanan krizleri çözebilmek için fırsatlar tanınan ilişki türüdür. Sağlıklı ilişki kurmak ve kurulan bu ilişkiyi sürdürebilmek için bazı iletişim becerileri ve teknikler gerekmektedir. İlişkiler bir anda kurulmaktan ziyade bireylerin belirli çabaları ile birlikte zaman içinde inşa edilmektedir. İlişkideki kişiler, her ne kadar aynı olsa da hiçbir zaman tam olarak aynı olmak zorunda değillerdir.

Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Sağlıklı ilişki kurmanın 10 adımı! Yapılan en büyük hatalar...

Zamanla birbirlerinde ortaya çıkan bu farkların doğru bir iletişim ve davranış kalıplarıyla çözülmesi ile de ilişkiler sağlamlaşır. Sağlıklı bir ilişki öncelikli olarak güven içerir. İlişkide karşınızdaki kişiye güvenmeden, sürekli ondan şüphe duyarak yaşamak, sürekli soru işaretleri ile yaşamanıza sebep olur. Sağlıklı bir ilişkide olup olmadığınızı anlamak için ilişkinizin canlılığını yani heyecan derecesini gözlemleyebilirsiniz. İlişkiyi canlı tutabilmenin en önemli yollarından biri, ilişki için çeşitli fırsatlar yaratabilmektir. Partnerlerin birbirine zaman ayırması, birbirinize sevdiğinizi söylemek gibi davranışlar duyguları aktif bir şekilde tutabilmek için önemlidir. Sağlıklı ilişki; birbiri ile yarışmayan, zor zamanlarda birbirlerine destek olan yol arkadaşlığıdır. Partnerinizle herhangi bir konuda yarışta olmadan sevgi ve saygı dolu bir şekilde ilişkiyi sürdürmek ilişkinin içindeki bireyleri çok daha huzurlu ve mutlu bir hale getirecektir.

Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Sağlıklı ilişki kurmanın 10 adımı! Yapılan en büyük hatalar...

DOĞRU BİRLİKTELİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1. BASKI OLMADAN ÖZGÜR İLETİŞİM: İlişkide her iki bireyin de kendini kısıtlamadan özgürce ve baskı olmadan kendini ifade edebilmesi birlikteliğin sağlıklı olmasında en önemli faktörlerden biridir. İletişimin iyi yönde ve sağlıklı ilerlemesi, ilişkiyi sürdürebilmek için temel şarttır. Doğru iletişim de içeriğinde empati, girişkenlik ve saygıyı da içermelidir.

Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Sağlıklı ilişki kurmanın 10 adımı! Yapılan en büyük hatalar...

2. ONUN GÖZÜNDEN BAKABİLMEK: İyi bir iletişimin en önemli gereği empati becerisidir. Empati, kişinin karşıdakinin gözünden dünyayı görmesi ve bununla birlikte onun yerine geçebilmektir. Empati karşıdaki kişiyi etkin dinlemeyi içermektedir. Empati yapabilen kişiler karşıdaki kişinin söylediği şeyler kendine uymuyor olsa bile içinde var olan doğruları görebilmeyi sağlar. Empati bir diğeriyle bakış açıları farklı olunsa da karşıdakinin düşünce yapısını anlayabilme becerisidir.

Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Sağlıklı ilişki kurmanın 10 adımı! Yapılan en büyük hatalar...

3. SUÇLAYICI DİL YERİNE BEN DİLİ: Sağlıklı iletişimde en önemli adım, kişinin duygu ve düşüncelerini ben dili aracılığı ile aktarabilmesidir. Bu durumda da kişinin kendine yeterince güveniyor olması gerekmektedir.
İlişkilerde suçlayıcı olan sen dilini kullanmak yerine ben dilini kullanmak, krizlerin çok daha kolay yönetilmesini sağlar. Ben dili iletişimde duyguların da işin içine katıldığı bir yan olduğu için ilişkide yaşanan krizler çok daha kolay çözüme kavuşur ve çatışmaların çok daha büyümesi engellenir.

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