Yarının iyi olacağına inanmak bugünü nasıl değiştiriyor? Sıradan anları bile anlamlı kılan büyük sır

Geleceğe umutla bakmak, aynı durumu farklı bir anlamla okumamızı; farklı bir anlam ise bugüne farklı bir tepki vermemizi sağlar. Tasavvufta buna yakın çok güzel bir anlayış vardır: Hüsn-i zan. Yani hem kendimize hem hayata iyi gözle bakmak, en zor günde bile bir hayrın saklı olabileceğine inanmak. Bu, gerçekleri görmezden gelmek değildir. Aksine, aynı gerçeğe bakıp içinde bir kapı aralığı görebilmektir. Yüzyıllardır gönül insanlarının anlattığı da tam olarak budur: İnsan neye iyi niyetle bakarsa, zamanla ona benzer.