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Yarının iyi olacağına inanmak bugünü nasıl değiştiriyor? Sıradan anları bile anlamlı kılan büyük sır
Yarının iyi olacağına inanmak bugünü nasıl değiştiriyor? Sıradan anları bile anlamlı kılan büyük sır
İyi bir şeyin olacağına inanmak sadece hayal kurmak mı, yoksa bugünü yaşama biçimimizi değiştiren görünmez bir güç mü? Yapılan araştırma, geleceğe dair taşıdığımız umudun günlük hayatımıza yüklediğimiz anlamı nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyor.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 08:53