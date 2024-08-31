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"Yaşamaz" denilen hasta Türkiye'de kurtuldu! Türk hekimler 12 yaşındaki çocuğun beynindeki tümörü böyle temizledi...

Romanya'da iki ay önce beyin tümörü ameliyatı olan 12 yaşındaki Niculai Anton Tuca'nın, ülkesinde geçirdiği ilk operasyonda tümör tamamen temizlenemedi. Doktorlar geride kalan tümör için ameliyatı riskli bularak, ikinci bir operasyon gerçekleştirmeyi kabul etmeyince Tuca, yaptığı araştırmada daha önce Türkiye'de ameliyat olan Romanyalı çocuk hasta Mateo'nun sosyal medya paylaşımını görerek, ikinci ameliyatını İstanbul'da geçirdi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:53
Yaşamaz denilen hasta Türkiye’de kurtuldu! Türk hekimler 12 yaşındaki çocuğun beynindeki tümörü böyle temizledi...

12 yaşındaki Romanyalı hasta Niculai Anton Tuca'nın tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen, "Çocukluk çağındaki beyin tümörleri genellikle, sara nöbeti, baş ağrısı, ani şuur değişiklikleri, kusma ve kişilik değişiklikleri, denge bozukluğu ve görme problemleri şeklinde kendini gösteriyor. Ailelerin bu konularda dikkatli olması gerekiyor."

Yaşamaz denilen hasta Türkiye’de kurtuldu! Türk hekimler 12 yaşındaki çocuğun beynindeki tümörü böyle temizledi...

"Yani alışılagelen yaşam standartlarında değişiklik mevcutsa bir hekime başvurmaları çok önemli" dedi. Anton'un babası Constantin Tuca ise, "Hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Doktorlarımıza ömür boyu borçlu kaldık. Çocuğumuzun hayatını kurtardılar. Doktorumuzu hayatımıza Allah gönderdi" ifadelerini kullandı.

Yaşamaz denilen hasta Türkiye’de kurtuldu! Türk hekimler 12 yaşındaki çocuğun beynindeki tümörü böyle temizledi...

İLK AMELİYATTA BEYNİNDEN 4 SANTİMLİK TÜMÖR ALINDI

Niculai Anton, Romanya'da beyin tümörü operasyonu geçirdi. Operasyonda 4 santimetre boyutunda tümör kaldı. Bunun üzerine doktorlar kemoterapi yöntemiyle devam etmek isteyerek ikinci ameliyatı gerçekleştirmedi.

Yaşamaz denilen hasta Türkiye’de kurtuldu! Türk hekimler 12 yaşındaki çocuğun beynindeki tümörü böyle temizledi...

Tuca, sosyal medyada Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen'in gerçekleştirdiği Romanyalı çocuk hasta Mateo'nun sosyal medyadaki beyin tümörü tedavisi paylaşımlarını görerek, ailesinin Prof. Dr. Önen ile iletişime geçmesini sağladı.

Yaşamaz denilen hasta Türkiye’de kurtuldu! Türk hekimler 12 yaşındaki çocuğun beynindeki tümörü böyle temizledi...

Aile, Prof Dr. Önen'e ulaşarak, ameliyat için gün aldı. Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen ve Op. Dr. Evren Yüvrük tarafından gerçekleşen operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı ve Anton Tuca sağlığına kavuştu.

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