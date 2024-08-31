"Yaşamaz" denilen hasta Türkiye'de kurtuldu! Türk hekimler 12 yaşındaki çocuğun beynindeki tümörü böyle temizledi...

Romanya'da iki ay önce beyin tümörü ameliyatı olan 12 yaşındaki Niculai Anton Tuca'nın, ülkesinde geçirdiği ilk operasyonda tümör tamamen temizlenemedi. Doktorlar geride kalan tümör için ameliyatı riskli bularak, ikinci bir operasyon gerçekleştirmeyi kabul etmeyince Tuca, yaptığı araştırmada daha önce Türkiye'de ameliyat olan Romanyalı çocuk hasta Mateo'nun sosyal medya paylaşımını görerek, ikinci ameliyatını İstanbul'da geçirdi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.