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YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı
YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve aile için heyecan dolu tercih maratonu resmen başladı! Sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve çevre baskısı adayların kafasını karıştırırken, davranış bilimleri uzmanından kritik uyarılar geldi. Uzman isim,listelerinizi hazırlamaya başlamadan önce mutlaka yapılması gereken o "sessizlik molası" ve hayati önem taşıyan 3 altın kuralı açıkladı.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:01