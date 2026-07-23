YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

Gelin birlikte Güven'i dinleyelim: "YKS hazırlık süreci, öğrenci kadar ailesi ve öğretmenleri için de uzun, yorucu ve duygusal yönü güçlü bir maratondur. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ise bu kez yeni bir süreç başlar; tercih dönemi.