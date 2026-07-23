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YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve aile için heyecan dolu tercih maratonu resmen başladı! Sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve çevre baskısı adayların kafasını karıştırırken, davranış bilimleri uzmanından kritik uyarılar geldi. Uzman isim,listelerinizi hazırlamaya başlamadan önce mutlaka yapılması gereken o "sessizlik molası" ve hayati önem taşıyan 3 altın kuralı açıkladı.

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:01
YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

AİLELERE VE ÖĞRENCİLERE SESSİZLİK MOLASI ŞART
Şu sıralar tüm ebeveynler tatlı bir telaş içinde. Çünkü çocukları üniversite sınavlarına girenler, sonuçların açıklamasıyla birlikte "Şimdi hangi bölümü tercih edeceğiz?" sorusunun peşine düştü.

YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

Ben de yardıma ihtiyacı olan aileler için akademisyen ve davranış bilimleri uzmanı Doç. Dr. Sevgi Kesim Güven'i aradım. Kendisine "YKS sonuçları açıklandığında, tercih yapmaya başlamadan önce ilk olarak neye dikkat edilmeli?" diye sordum.

YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

Gelin birlikte Güven'i dinleyelim: "YKS hazırlık süreci, öğrenci kadar ailesi ve öğretmenleri için de uzun, yorucu ve duygusal yönü güçlü bir maratondur. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ise bu kez yeni bir süreç başlar; tercih dönemi.

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YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

Bu nedenle ben öğrencilere tercih sürecine başlamadan önce kısa bir "sessizlik molası" vermelerini öneriyorum. Çünkü bu dönemde sosyal medya, arkadaş çevresi, aile, öğretmenler ve yakınların önerileriyle öğrencinin zihni çok fazla sesle doluyor.

YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

Bu kadar farklı görüşün içinde kendi sesimizi duymak zorlaşıyor. Bu noktada ihtiyaçlarımızı ve sorularımızı net göremiyoruz.

YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

Bana göre, tercih döneminde birçok aday ve ailesi başkalarının sesini ve görüşlerini dinlemekten kendi ihtiyaç ve sorularına odaklanamıyorlar. Bunun yanında tercih sürecini üç boyutlu değerlendirmek gerekir.

YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

Teknik boyutta başarı sıralaması ve üniversitelerin güncel verileri dikkatle incelenmeli; psikolojik boyutta öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve beklentileri göz önünde bulundurulmalı; ekonomik boyutta ise şehir, barınma, ulaşım ve eğitim maliyetleri gerçekçi biçimde değerlendirilmelidir."

YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

Güven, "Başarı sıralaması mı, puan mı daha belirleyici?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Tercih döneminde öğrencilerin en sık yaptığı hatalardan biri puanlara odaklanmaktır.

YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

Oysa YKS'de asıl belirleyici olan başarı sıralamasıdır. Çünkü YKS, temelde bir adayın diğer adaylar arasındaki yerini gösteren bir sıralama sınavıdır...

YKS tercih listesini oluştururken bu 3 kurala dikkat! Uzman isimden adaylara çok kritik uyarı

Dolayısıyla yalnızca puanı esas alarak tercih yapmak, öğrencinin yanlış bir tercih listesi oluşturmasına ve istediği bölüme yerleşememesine neden olabilir."

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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