Z kuşağı trendi! Buzlu domatesli tost sosyal medyayı ikiye böldü..

Granita, İtalyanlar tarafından uzun zamandır tüketilen, basit bir rendelenmiş buzdur. Genellikle meyve, bitki veya baharat sularının dondurulmasıyla, bazen de basit şurup eklenerek ve dondurulmuş buz bloğunun bir kaseye alınıp yenilmesiyle yapılır. Limon, tarçın, yasemin ve espresso dünya genelindeki menülerde en sık rastlanan tatlardan bazılarıdır. Ancak Z kuşağının gurmeleri, meyve ve sebzeleri bütün olarak dondurup rendeleyerek tost ve burrata ekmeklerinin üzerine koyarak veya rendelenmiş parçaları buzlu bir salata için karıştırarak bu tatlı lezzete farklı bir yorum getirdiler. En viral olanlardan biri olan lezzetli granita videolarından birinde, şef Eitan Bernath, burrata ekmeğinin üzerine dondurulmuş bir domates rendesi koydu. Daha sonra üzerine zeytinyağı ve balzamik sirke gezdirdi, bir tutam tuz, karabiber ve bir tutam fesleğenle tamamladı. Ancak izleyicilerin esere ilişkin farklı görüşleri vardı. En üstteki yorumda 'Bunun hakkında ne hissettiğimi bilmiyorum' yazarken, bir diğeri bunu 'çirkin' olarak nitelendirdi. Bazı izleyiciler domates, fesleğen ve burrata salatasının dondurulmuş versiyonunun 'harika' olduğunu düşünürken, diğerleri ise sadece 'hayır' dedi. Popüler şef, karpuz, ananas, mango ve portakal gibi daha geleneksel tarifler yayınladı; ancak yaratıcı olmaya devam etti. En son olarak, dondurulmuş salatalık, domates ve kırmızı soğanı bir kaseye rendeleyip üzerine zeytinyağı, limon, tuz ve karabiber gezdirerek yapılan 'dondurulmuş salatalık domates salatası' nın bir videosunu paylaştı. Bernath bunun 'tamamen çılgınca gelebileceğini' kabul etti ancak 'sonuçta lezzetli, tuzlu bir granita' olduğu konusunda ısrarcı oldu. 'Bu dondurulmuş salata mı yoksa salata dondurması mı?' diye sordu biri. 'Bu şekilde kesinlikle salata insanı olurdum' diye belirtti bir diğeri. Ama yine de herkes bu tarifleri onaylıyor gibi görünmüyor. 'Bir soru... neden?' diye yorum yaptı bir kişi. İçerik üreticisi Mads, yakın zamanda trendi 'çok ferahlatıcı' bulduğunu söyleyerek 'denemesi gerektiğini' iddia ettiği bir video paylaştı. Videoda Mads, ekşi mayalı bir ekmek dilimi kesiyor, üzerine bir diş sarımsak sürüyor, tostun üzerine bir top burrata peyniri sürüyor ve ardından üstüne biraz dondurulmuş domates ve şeftali rendeliyor. Atıştırmalığını bir damla beyaz balzamik sirke ve zeytinyağı, birkaç fesleğen yaprağı, bir tutam tuz ve karabiberle tamamlıyor. Yemek tutkunu, trend olan bu lezzete şüpheyle yaklaştı ve buzlu sebzelerin hassas dişlerini rahatsız ettiğinden şikayet etti; ancak genel olarak hoş olduğunu söyledi. Yaratıcı tarifler sosyal medyanın ötesine geçememiş gibi görünüyor ve bu yaz herhangi bir menüye eklenmiş gibi görünmüyor; ancak bu, ileride olmayacağı anlamına gelmiyor.