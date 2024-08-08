Roza Galeri Roza Yaşam

Z kuşağı trendi! Buzlu domatesli tost sosyal medyayı ikiye böldü..

Z kuşağı içerik üreticileri, rendelenmiş ve dondurulmuş sebzeler kullanarak hazırladıkları lezzetli granitalarla son zamanlarda yaptıkları tartışmalı tariflerle izleyicileri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:43
Z kuşağı trendi! Buzlu domatesli tost sosyal medyayı ikiye böldü..

Granita, İtalyanlar tarafından uzun zamandır tüketilen, basit bir rendelenmiş buzdur.

Z kuşağı trendi! Buzlu domatesli tost sosyal medyayı ikiye böldü..

Genellikle meyve, bitki veya baharat sularının dondurulmasıyla, bazen de basit şurup eklenerek ve dondurulmuş buz bloğunun bir kaseye alınıp yenilmesiyle yapılır.

Z kuşağı trendi! Buzlu domatesli tost sosyal medyayı ikiye böldü..

Limon, tarçın, yasemin ve espresso dünya genelindeki menülerde en sık rastlanan tatlardan bazılarıdır.

Z kuşağı trendi! Buzlu domatesli tost sosyal medyayı ikiye böldü..

Ancak Z kuşağının gurmeleri, meyve ve sebzeleri bütün olarak dondurup rendeleyerek tost ve burrata ekmeklerinin üzerine koyarak veya rendelenmiş parçaları buzlu bir salata için karıştırarak bu tatlı lezzete farklı bir yorum getirdiler.

Z kuşağı trendi! Buzlu domatesli tost sosyal medyayı ikiye böldü..

En viral olanlardan biri olan lezzetli granita videolarından birinde, şef Eitan Bernath, burrata ekmeğinin üzerine dondurulmuş bir domates rendesi koydu.

SON DAKİKA SON DAKİKA