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Roza Yemek
Artık üşenmeden pişireceksiniz...Bir gece önce ıslatma derdi kalmayacak! İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!
Artık üşenmeden pişireceksiniz...Bir gece önce ıslatma derdi kalmayacak! İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!
Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan nohutun sert kalmaması için bir çok ev kadını bir gece önceden suda bekletiyor. Eğer bu yöntemi uygulamaya üşeniyorsanız pratik bir yolu olduğunu söylemek mümkün. İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!
Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:04