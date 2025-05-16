Roza Galeri Roza Yemek Artık üşenmeden pişireceksiniz...Bir gece önce ıslatma derdi kalmayacak! İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!

Artık üşenmeden pişireceksiniz...Bir gece önce ıslatma derdi kalmayacak! İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan nohutun sert kalmaması için bir çok ev kadını bir gece önceden suda bekletiyor. Eğer bu yöntemi uygulamaya üşeniyorsanız pratik bir yolu olduğunu söylemek mümkün. İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:04
Artık üşenmeden pişireceksiniz...Bir gece önce ıslatma derdi kalmayacak! İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!

Bir çok lezzetli yemeği yaptığımız nohut, adeta sofraların vazgeçilmezi. Hem besin değeri açısından yüksek hem de oldukça lezzetli olan nohut, geneneksel yöntemle bir gece önceden suda bekletiliyor.

Artık üşenmeden pişireceksiniz...Bir gece önce ıslatma derdi kalmayacak! İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!

Notuhun sert kalmaması için çoğu kişi bu yöntemi kullanıyor. Ancak bazen üşeniliyor bazen de unutuluyor.

Artık üşenmeden pişireceksiniz...Bir gece önce ıslatma derdi kalmayacak! İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!

Hal böyle olunca ertesi gün pişirmek zahmetli oluyor. Peki bunun başka bir yolu yok mu? Elbette var.

Artık üşenmeden pişireceksiniz...Bir gece önce ıslatma derdi kalmayacak! İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!

Islatma süreci olmadan nohutları pişirmek isteyenler bu tekniği rahatça uygulayabilecek.

İŞTE AKŞAMDAN ISLATMADAN NOHUT PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI!

Artık üşenmeden pişireceksiniz...Bir gece önce ıslatma derdi kalmayacak! İşte nohutları pamuk gibi yapan yöntem!

PAMUK GİBİ OLACAK

Nohutları tencereye alıp üzerini su koyup, 1 saat kaynatarak başlayın. Ocağın altını kapattıktan sonra 1 kase buzu içine atın.