10. Hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler:



Bebeğinizin boyu yaklaşık 3 cm, ağırlığı 4 gram kadar olmuştur.

Artık embriyonik dönem sona ermiş, fetal dönem başlamıştır.

Bu haftada plasenta ve göbek kordonu gelişeceği için beslenmeye biraz daha önem vermelisiniz.

Bebeğiniz bu haftada gelişiminin önemli bir kısmını tamamlamıştır.

Hayati organlar oluşmuştur ve artık olgunlaşma dönemine girmişlerdir.

Bebeğiniz artık ağzını açıp kapayabilmektedir. Amnion sıvısını yutar ve ilk idrarını yapar.

Şanslıysanız ağız hareketlerini siz de ultrasonda görebilirsiniz.

Kız bebeklerde klitoris erkek bebeklerde penis oluşur.

Kas ve eklem oluşumu tamamlanmıştır. Bebeğiniz su kesesi içinde hareket eder.Ancak hala sizin hissedebileceğiniz düzeyde değildir.

Sizdeki Değişiklikler:

Gebe olduğunuz henüz dışarıdan bakmakla belli değildir. Ancak bel çevrenizin artmasından dolayı giysileriniz sizi sıkmaya başlayacaktır. Bol ve esnek giysilerle daha rahat edeceksinizdir.

Göğüslerinizdeki büyüme devam ettiği için geniş ve destekli sütyenleri tercih edebilirsiniz.

Bu dönemde bulantı ve kusmanızda azalma beklenebilir.

Yine kabızlık da sık görülen şikayetler arasındadır.

Öneriler: