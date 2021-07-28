11. Hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 11. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 11. haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 11. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Giriş Tarihi: 28.07.2021 14:31Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 14:40
Bu haftada bebeğinizin baş-popo mesafesi yaklaşık 4 cm kadardır, ağırlığı ise 7-8 cm kadardır ve yaklaşık bir incir boyutundadır.
En kritik olan 10 haftalık dönem sona ermiştir.
Düşük riski 10.haftadan itibaren artık azalmıştır.
El ve ayak parmakları arasındaki perdeler kaybolur, parmaklar belirgin hale gelir, tırnaklar oluşmaya başlamıştır.
Genital organlar belirginleşir. Kız bebeklerde vagina gelişmeye başlar, erkek bebeklerde penis belirginleşir. Ancak hala ultrasonografide ayırt edilecek kadar net değildirler.
Bebeğinizin harekerleri biraz daha güçlenmiştir. Hatta tekme atmaya bile başlamıştır. Ultrasonografi de bu hareketleri görebilirsiniz. Ancak henüz sizin hissedeceğiniz kadar güçlü değildir.
Bu haftada bebeğiniz dış dünyayı tanımaya başlar, sesleri duyar, ancak ayırt edemez.
Koku ve tat duyguları önümüzdeki haftadan itibaren gelişecektir.
Annedeki değişiklikler;
Bu haftada rahminizin hızlı büyümesine bağlı bel-sırt ağrıları görülebilir. Otururken bel boşluğunuzu destekleyen bir yastık kullanmak ya da yerden bir şey alırken belinizi bükmeden dizlerinizi kırarak eğilmek gibi alacağınız basit önlemler bel ağrınızın azalmasına yardımcı olabilir.
Ayak ve bacaklarda kramplar sıklaşır.
Bu haftada bulantı ve kusmaların şiddeti gittikçe azalır. Ancak mide yanması şikayeti artabilir. Bu durumda sindirimi daha kolay olan besinleri tercih etmelisiniz.
Stresden uzak durmaya çalışmalısınız. Yaşayacağınız stres beyninizde stres hormonlarının artmasına neden olup artan hormonlar bebeğinizi de strese sokup onu olumsuz etkileyebilir.
Günlük 80-100 mg arasında C vitamini almaya özen göstermelisiniz. C vitamini bebeğinizin yeni hücreler oluşturmasına, kemik ve diş gelişimine yardımcı olur. Kivi, çilek, brokoli, mandalina, portakal yüksek düzeyde C vitamini içerir.
Özellikle bu dönemde halk arasında aşerme olarak tanımlanan bazı yiyeceklere karşı isteğin arttığı sık karşılaşılan bir durumdur. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bazı gebelerin bazı yiyeceklere karşı aşırı istek duyması bir gerçektir.