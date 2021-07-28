13. Hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 13. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 13 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 13. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Artık gebeliğinizin 2. trimesterindesiniz (İkinci 3 aylık dönemi). Bundan sonra gebeliğin daha rahat ve keyifli bir dönemine gireceksiniz.
Bu haftada bebeğinizin boyu yaklaşık 7-8 cm, ağırlığı 40-50 gram kadardır. Yani bir şeftali büyüklüğünde. Halen kafası vücuduna göre büyüktür.
Annedeki değişiklikler:
Bu haftada sırt ağrılarınız artabilir. Bu durumun nedeni doğumu kolaylaştırmak için salgılanan bir hormon olan 'Relaxin' miktarındaki artıştır. Pelvis kemiğinizi genişleterek ve kalça eklemlerinizi gevşeterek büyüyen rahminiz için alan açar.
Mide bulantısı şikayeti büyük oranda azalır. Neredeyse tamamen geçer.
Rahminizin büyümesine bağlı olarak hafif karın ağrısı görülebilir. Round ligament ağrısı olarak bilinen bu ağrı özellikle istirahatle geçen bir ağrıdır. Bu haftada kendinizi fazla yormamalı ve fazla ayakta kalmamalısınız.
Sindirim sistemindeki tembellik hissi nedeniyle oluşan kabızlık ve mide şikayetlerini azaltmak için bol su içmeye, lifli gıdalar tüketmeye, hafif egzersizler yapmayı ihmal etmeyin.
Bu haftada yavaş yavaş kilo artışı başlar. Karın büyümeye başlamıştır. Kıyafetleriniz size dar gelmeye başlayabilir. Yavaş yavaş gebe kıyafetleri almaya başlayabilirsiniz.
Hormonların artmaya devam etmesiyle birlikte yüz ve boyunda lekelenme şeklinde Chloasma denilen gebelik maskesi olabiliri. Bu durumda endişe etmenize gerek yok. Çünkü geçici bir durumdur. Doğumdan sonra düzelecektir.
Öneriler:
Bu haftada anne adayının libidosu artabilir. Doktorunuz bazı durumlarda cinselliği sakıncalı bulabilir. Bu durumların dışında cinselliğin gebeliğe zarar vermediği şeklinde genel kanı vardır.
Cinselliğin gebelikte sakıncalı olduğu durumlar şunlardır; Plasenta previa denilen plasentanın rahim ağzına yakın yerde bulunması, açıklanamayan anormal vaginal kanama, rahim ağzı yetersizliği ve rahim ağzının zayıf olması, genital herpes gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar.
Karında, göğüs ve kalçalarda çatlakların oluşmasını engellemek için yavaş kilo almaya çalışılmalıdır.
Günlük protein alımını karşılayabilmek için et, yumurta, süt ürünlerinin yeterince alınmış olmasına özen gösterilmelidir.
Bebeğinizin kemik ve diş gelişimi için günlük 1000 mg kalsiyumu süt ve süt ürünlerinden karşılanmaya çalışılmalıdır.
Demir eksikliği anemisini engellemek için günlük yaklaşık 30 mg elementer demir alınması gerekir.