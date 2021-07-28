14. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler: Bebeğinizin boyu 9-11 cm, ağırlığı 60-80 gram kadardır ve artık tamamen insan görünümündedir. Ve bebeğinizin artık parmak izleri var. Hareketleri iyice kuvvetlenmiştir. Ancak bu hareketleri hissedebilmeniz için biraz daha beklemeniz gerekir. Bebeğiniz amnion suyunu yutmaya ve nefes alıp verme hareketlerine başlamıştır. Ancak nefes alıp verebilmesi hava ile değil, amnion sıvısı iledir. Ayrıca artık çişini de yapabilmektedir. Tüm besin ve oksijeni plasenta yoluyla sizden almaktadır. Bu haftadan sonra içilen sigara alınan alkol ve madde bebeğinizi etkileyecektir. Bebeğinizin vücudu ince, şeffaf ve yumuşak Lanuga adı verilen tüyllerle kaplanmaya başlamıştır. Ayrıca çok ince de olsa bu haftada tırnakları vardır. Ve saçları çıkmaya başlamıştır. Bu haftada bebeğiniz sizin sesinizi uğultu şeklinde işitmeye başlar. Ama sesinizi net şekilde duyması için yaklaşık 25. Haftayı beklemek gerekecek. Cinsiyet organları gelişmeye devam etmektedir. Annedeki değişiklikler: Bu haftada rahminiz büyümeye devam etmektedir. Bu durumda ağırlık merkeziniz değişir ve sırt ağrıları artmaya başlar. Karnınız artık dışarıdan belli olmaya başlar. Östrojen hormonunun artmaya devam etmesiyle birlikte yüzünüzdeki lekelenmeler artabilir. Bu haftada yapmanız gereken en önemli şey düzenli beslenmek. Az ve sık beslenmek hem bebeğinizin gelişimine katkısı olacak hem de anne adayının aşırı kilo almasını engelleyecektir. Duygusal dalgalanmalara yine bu haftada sıkça rastlaanır. Bir anda ağlayabilir bir anda gülebilirsiniz. Bulantılar geçmiştir. Ancak artan progesteron hormonunun gevşetici etkisinden dolayı mide içeriği yemek borunuza kaçıp midede yanma şikayeti yapabilir. Rahmin büyümesiyle beraber karnınızda çatlaklar oluşabilir (stria gravidarum). Ancak her gebede çatlak olmayabilir. Bu durumun nedeni cilt altı bağ dokusunun içeriğindeki farklılıklardır. El bileğinizde bulunan Carpal tünel denilen bölgedeki (içinden sinirleri geçtiği) sıkışma parmaklarınızda uyuşma ve karıncalanma yapıp sizi rahatsız edebilir. Yine kabızlık bu haftada sıkça görülen şikayetlerdendir. Meme uçlarında koyulaşma ve büyüme bu haftada devam etmektedir. Öneriler: Bol su içmeye devam edilmelidir. Artık gebe elbiseleri almak için alışveriş yapabilirsiniz. Yeterli kalsiyum ve protein alımına bu haftada da özen gösterilmelidir. Yaşanılan duygu dalgalanmaları için kısa bir tatil iyi olabilir. Hemoroid problemi ile karşılaşılabilir. Lifli gıdalar tüketerek kabız olmayı engellemek, ılık suyla duş almak gibi önlemler gelecekte bu sorunun artmasını engelleyebilir. Bu haftada diyet yapılması bebeğinizin gelişimini etkileyebileceği için yapılmamalıdır.