15. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 15. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 15 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 15. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Boyu yaklaşık 9-10 cm, ağırlığı 80- 100 gram kadardır. Yani bir orta boy armut büyüklüğündedir.
Bebeğinizin kemikleri serleşmeye başlar, kas gelişimi devam etmektedir. Hareketleri kuvvetlenir.
Saç telleri ve kirpikleri kalınlaşır.
Bu haftada bebeğinizin tat tomurcukları gelişmiştir. Sizin yediğiniz besinlerdeki farklı tatlar amnİon sıvısına geçebilir ve bebeğiniz bu tatları alabilir.
Bebeğinizin dış genital organları artık net olarak ayırt edilebilir. Bu haftada bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz.
Bu haftada bebeğinizin cildi oldukça incedir. Ve derisinin altındaki damarlar belirgindir.
Bebeğiniz bu haftada amnion sıvısından içmeye başlar ve bu sıvıyı idrar şeklinde tekrar çıkarır.
Ayrıca parmağını da emmeye başlamıştır.
Sizdeki değişiklikler:
Gebeliğin ilk döneminde görülen şikayetleriniz epeyce azalmıştır. Ve bu sizin daha rahat bir dönem yaşamanızı sağlayacaktır.
Bu haftada gece uykularında zorluklar olabilir. Sol yan pozisyonda yatmaya çalışın. Sağ yan ve sırt üstü pozisyon vücudun sağ yarısındaki ana toplardamarlara baskı yapacağından bebeğe giden kan akımında azalmalar olabilir. Bu pozisyonda yatmakta zorlanıyorsanız sırt ve bacak aranızı yastıkla destekleyebilirsiniz.
Bacaklardaki toplardamarlar şişip varis oluşumuna sebep olabilir. Varis ve hemoroid gibi bir sorunla karşı karşıya iseniz yatarken ayaklarınızı uzatıp kalp seviyesinin üzerinde tutmaya çalışın.
Göğüslerinizden kolostrum denilen bir sıvı gelebilir. Normal bir durumdur.
Gebeliğin bu döneminde diş muayenesi yaptırabilirsiniz. Estetik amaçlı diş müdahalelerini gebelik sonrasına bırakmanız uygun olacaktır.
Karnınız iyice büyümüştür, dışarıdan gebe olduğunuz anlaşılır. Siz de elinize karnınıza koyduğunuzda top gibi olan rahminizi elinizin altında hissedebilirsiniz. Pantolanlarınız size dar gelmeye başlayacaktır.
Anne tarafından henüz tam hissedilme se de bebeğiniz güçlü tekmeler atmaya başlamıştır.
Öneriler:
Gebelik boyunca günlük düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Özellikle yüzme, hafif tempoda yürüyüş önerilir.
Gebeliğin diğer haftalarında olduğu gibi bu haftada da alkol, sigara ve kafeinden uzak durulmalıdır.
Bol su içmeye özen gösterilmelidir.
Düzenli beslenme ve düzenli uyku bebeğinizin gelişimi açısından çok önemlidir.
Tüm gebelik sürecinde çok sıcak su ile duş alınmamalı spa, sauna ve hamamdan uzak durulmalıdır.
Cinsel ilişki sırasında enfeksiyon yönünden hijyene dikkat edilmelidir.