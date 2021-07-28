16. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 16. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 16 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 16. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bu haftada bebeğinizin boyu yaklaşık 11 cm, ağırlığı ise 100-140 gram kadardır. Yani bir avakado meyvesi kadar. Bu haftadan itibaren bebeğiniz çok daha hızlı büyüyecek.
Bebek hareketlerini hissetmeye başlayabilirsiniz. Ancak özellikle ilk gebeliklerin bebek hareketlerini hissetmesi 19-20. Haftayı bulabilir.
Bebeğin cinsiyeti de bu hafta da ultrason ile ayırt edilir.
Kulaklar ve gözler doğduktan sonra olması gereken yerdedirler. Sinir liflerinde myelinizasyon başlar, myelin sinir lifleri için önemlidir.
Dolaşım sistemi tam olarak işlev görmeye başlamıştır. Göbek kordonu olgunlaşmış, plasentanın büyüklüğü fetus kadar olmuştur. Kalbi günde 10 lt den fazla kan pompalar.
Bebeğinizin barsaklarında mekonyum denilen, amnion sıvısı, sindirim sistemi salgıları ve dökülen hücrelerden oluşan fetal dışkı birikmeye başlar.
Sizdeki değişiklikler:
Bebeğinizin büyümesi ile beraber rahminiz de büyümeye devam eder. Yaklaşık 250 gram ağırlığındadır.
Karın bölgesi iyice belirginleşmiştir. Artık gebe kıyafetlerinizi giyebilirsiniz.
Bu haftada diş hekimine düzenli olarak gitmeniz önemlidir. Diş etlerinin hassaslaşmasıyla diş eti kanamaları görülebilir.
Tüm düşünceler bebeğe odaklandığı için unutkanlık ve dalgınlık sık rastlanır.
Bu haftada vaginal akıntıda artış olabilir. Bu endişelenecek bir durum değildir. Ancak koku ve kaşıntı varsa enfeksiyon riski açısından doktorunuza danışmalı ve muayene olmalısınız.
Öneriler
Özellikle bu dönemden sonra bebeğe giden kan akımını azalttığından dolayı sağ yan ve sırtüstü pozisyonda yatmanız önerilmez. Sol yan pozisyon daha uygundur.
Ani yatış ve kalkışlar baş dönmesi ve baygınlık hissine neden olabilir. Bundan dolayı yatarken ve kalkarken yavaş hareket etmelisiniz.
4 lü test: Bu haftada Down sendromu tarama testlerinden olan 4' lü test yapılabilir . Doktorunuzdan bu konuda bilgi alın. Bu test için ideal zaman 16-18 hafta arasıdır.
Başka çocukları olan anne-babaların çocuklarına kardeşleri olacağını açıklamak için oldukça uygundur. Böylece anne karnındayken kardeşi ile arasında ilişki ve bağ kurmaya başlayacaktır.
Karnınız gittikçe büyüdüğünden, büyüyen karnınız uyku sırasında size biraz rahatsızlık verip uyku sorunu yaratabilir. Sol yan pozisyonda yatmak ve uyurken bol kıyafetler giymek rahat bir uyku uyumanızı sağlayabilir.