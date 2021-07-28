17. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 17. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 17 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 17. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bu haftada bebeğinizin boyu 12-13 cm, ağırlığı ise 150-180 gram kadardır.
Bu haftada bebeğinizin ciltaltı dokusu yağ depolamaya başlar. Bu durum bebeğinizin daha fazla büyümesini sağlayacaktır.
Bu hafta bebek kalbi günde yaklaşık 30 litre kadar kan pompalamaktadır. Yutma, göz kırpma ve emme refleksleri gelişir.
Bebeğinizin yumuşak kıkırdak yapısı kemikleşmeye başlar. Gerekli olan günlük kalsiyum ihtiyacını almaya özen göstermelisiniz.
Sizdeki Değişiklikler
Bu haftada rahmin büyümesi hızlandığından dolayı göbek deliğiniz dışarı çıkmaya başlayabilir. Yine rahmin hızla büyümesine bağlı olarak, rahmi tutan bağlar gerilip, kasıklarda gerilme, çekilme şeklinde ağrıya neden olabilir.
Damarlarınız belirginleşmeye başlar ve varis görülebilir. Fazla ayakta kalmamak, ayaklarınızı zaman zaman yukarı kaldırarak uzatmak bu şikayetlerinizi azaltmaya yardımcı olur.
Vaginal akıntı şikayetiniz bir miktar artabilir. Şeffaf ve kokusuz olduğu sürece endişe etmenize gerek yok. Aksi takdirde muayene olmanız gerekebilir.
Bu haftada hormonal değişikliklerden dolayı duygusal dalgalanmalar olabilir. Hassasiyet, alınganlık, ağlama isteği gibi şikayetler olabilir.
Öneriler:
Bazı gebelerde rahmin büyümesine ve kilo alınmasına bağlı olarak karın çatlakları oluşmaya başlayabilir. Bu durumu doktorunuzla paylaşın. Alınabilecek önlemlerle ilgili sizi bilgilendirecektir.
Yine rahmin büyümesine bağlı reflü şikayetiniz artabilir. Reflü için alabileceğiniz ilaçları doktorunuza danışmalısınız. Az az sık sık yemek, baharatlı ve ekşi gıdalar tüketmemek de reflü şikayetiniz için alabileceğiniz önlemler arasındadır.