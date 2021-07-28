18. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler: Bebeğinizin boyu yaklaşık 14 cm, ağırlığı ise 200 gram kadardır. Yani bir avokado büyüklüğünde. Hareketleri kuvvetlenmeye devam ediyor. Ve artık hareketlerini hisstetmeye başlayabilirsiniz. Hissetmiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Birkaç hafta içinde hissedeceksiniz. Bebeğinizin mekonyum denilen dışkısı bu haftada oluşmuştur. Bu haftada el ve ayak kıvrımları belirginleşmeye başlar ve bebeğinizin artık bir ayak izi vardır. Bu gebelik haftasında bebeğinizin iç kulak yapıları gelişmeye devam eder. Ve sizin kalp atışlarınızı duyabilir. Yine bu haftada tat duyusu gelişmeye devam eder. Kaş ve kirpikleri ortaya çıkmaya başlar. Kız bebeklerde yumurtalık içerisinde ilkel yumurta hücreleri belirmiş ve rahim oluşmuştur. Erkek bebeklerde de prostat bezi gelişmiştir. Bu haftada bebeğiniz amnion sıvısını nefes alma ile akciğerlerine alır. Artık plasenta gelişimini tamamen tamamlamıştır. Bebeğinizin derisi verniks caseosa denilen krem kıvamında bir madde ile kaplanmıştır. Sizdeki değişiklikler; Gebeliğinizin başından beri 2-5 kilo arasında almış olmanız muhtemeldir. Artık dışarıdan bakılınca gebe olduğunuz fark edilecektir. Bu haftada artmış kan hacmine ve damar düz kaslarındaki gevşemelere bağlı ani tansiyon düşmeleri yaşanabilir. Yatar pozisyondan ayağa kalkarken yavaş hareket etmelisiniz. Gebeliğin ilk döneminde görülen şikayetler bu dönemde azalacaktır. Vajinal akıntıda artma olabilir. Meme etrafındaki halkalar koyulaşmış ve göbeğinizin altında koyu renk linea alba denilen bir çizgi oluşmuştur. Öneriler: Baş ağrısı, soğuk algınlığı gibi durumlarla karşılaşırsanız kullanabileceğiniz ilaçlar vardır, ancak doktorunuza danışmadan ilaç kullanmamalısınız.