19. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 19. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 19 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 19. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bu hafta bebeğinizin tüm iç organlarının ve kalbinin değerlendirildiği 2. Düzey (detaylı) ultrasonografi için en uygun haftadır ( detaylı ultrasonografinin 20-22. Gebelik haftaları' nda yapılması önerilir).
Bel ağrısı sık görülen şikayetler arasındadır. Uzun süreli ayakta kalmaktan, topuklu giymekten ve ağır kaldırmaktan sakınmak gerekir.
Mide yanması, hazımsızlık reflü gibi şikayetler de 20. haftada sıklıkla görülür. Sık sık az az beslenmek, uzun süre aç kalmamak, midede yanmaya neden olacak gıdalardan uzak kalmak, uyumadan birkaç saat öncesinde yemek yemeyi bırakmak alınacak önlemler arasındadır.
Karnınız iyice büyümeye başladığı için rahat kıyafetler giymeye özen göstermelisiniz.
Yine bu haftada gece uykularınız daha sık bölünmeye başlayacaktır. Baş yüksekte, sol yan pozisyonda uyumaya çalışılmalıdır.
Bu haftada demir alımı önemlidir. Bu haftaya kadar henüz demir desteğine başlamadıysanız başlamanızda fayda vardır. Demir ilacınızı düzenli almayı unutmamalısınız.