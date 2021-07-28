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19. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 19. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 19 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 19. haftada yaşanacaklar ve detayları...

Giriş Tarihi: 28.07.2021 14:55
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19. HAFTA HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeğinizdeki değişiklikler:

  • Bebeğinizin boyu artık 25 cm, ağırlığı ise 300 gram kadardır.
  • Koku, tat, işitme, dokunma duyuları iyice aktif olur.
  • Artık kulak gelişimini tamamlamıştır. Onunla konuştuğunuzda sizin sesinizi duyacaktır.
  • Bebeğiniz bu haftada oldukça hareketlidir. Hareketleri hızlanır ve kuvvetlenir.
  • Kaşları ve saçları iyice belirginleşir.
  • Bu haftada yaklaşık 5 yaşına kadar devam edecek olan beyin olgunlaşması başlar.
  • Bebeğiniz erkekse testisleri karın boşluğundan torbalara inmeye başlar. Kız bebek ise yumurtalıklarında yaklaşık 6 milyon yumurta hücresi vardır.
  • Bebeğiniz bu haftalarda sık sık yutkunma hareketi yapar. Bu sindirim sisteminin gelişmesine yardım eder.

Sizdeki değişiklikler:

  • Gebeliği yarılamış bulunmaktasınız.
  • Bebeğiniz artık daha hızlı büyüdüğünden sizde daha hızlı kilo almaya başlayacaksınız.
  • Ayrıca rahminiz bu haftada göbek hizasındadır.
  • Bebek hareketlerini bu haftadan sonra daha güçlü ve rahat hissedeceğiniz için bebeğinizle aranızdaki bağ daha güçlenecektir.
  • Kalbin pompaladığı kan miktarı artışından dolayı özellikle bacaklarda varis artışı olabilir. Bu durumun çoğunlukla doğum sonrası geçtiğini unutmayın.
  • Göğüslerinizdeki büyüme, yüzünüzdeki lekelenmeler artabilir.

Öneriler:

  • Bu hafta bebeğinizin tüm iç organlarının ve kalbinin değerlendirildiği 2. Düzey (detaylı) ultrasonografi için en uygun haftadır ( detaylı ultrasonografinin 20-22. Gebelik haftaları' nda yapılması önerilir).
  • Bel ağrısı sık görülen şikayetler arasındadır. Uzun süreli ayakta kalmaktan, topuklu giymekten ve ağır kaldırmaktan sakınmak gerekir.
  • Mide yanması, hazımsızlık reflü gibi şikayetler de 20. haftada sıklıkla görülür. Sık sık az az beslenmek, uzun süre aç kalmamak, midede yanmaya neden olacak gıdalardan uzak kalmak, uyumadan birkaç saat öncesinde yemek yemeyi bırakmak alınacak önlemler arasındadır.
  • Karnınız iyice büyümeye başladığı için rahat kıyafetler giymeye özen göstermelisiniz.
  • Yine bu haftada gece uykularınız daha sık bölünmeye başlayacaktır. Baş yüksekte, sol yan pozisyonda uyumaya çalışılmalıdır.
  • Bu haftada demir alımı önemlidir. Bu haftaya kadar henüz demir desteğine başlamadıysanız başlamanızda fayda vardır. Demir ilacınızı düzenli almayı unutmamalısınız.

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