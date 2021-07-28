20. (5. ay bedeninizde meydana gelecek değişiklikler nelerdir) hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler:
- Bu haftada bebeğinizin boyu yaklaşık 22 cm (baş-popo mesafesi: 13-15 cm) ağırlığı 230-250 gramdır.
- Kas ve sinir sistemindeki gelişmeler neticesinde bebeğiniz dışardan uyaranlara cevap verebilecektir. Ayrıca bu haftada hareketlerini ultrasonda rahat bir şekilde görebilirsiniz.
- Bebeğinizin saçları artık çıkmaya başlamıştır.
- Eğer bu haftaya kadar bebeğinizin hareketlerini hissetmediyseniz artık hissetme zamanınız gelmiştir. Annelerin büyük bir kısmı bu haftada bebek hareketlerini hissetmiş olurlar. Ancak bu hareketler dışardan görülecek kadar kuvvetli değildir.
- Bebeğinizin cildi lanuga denilen tüyler ve verniks kazeoza ile kaplanmıştır. Verniks kazeoza denilen bu yağımsı beyaz madde olamasaydı bebeğiniz doğumda kırış kırış olurdu.
- Bebeğinizin saçları artık çıkmaya başlamıştır.
- Koklama, dokunma, tat alma, duyma, görme duyuları gelişmeye başlar.
- Dışarıdan gelen sesleri duyabildiği gibi bu seslere tepki de verebilir.
Sizdeki değişiklikler:
- Bu haftaya kadar 3-7 kilo almanız normaldir. Kilo alımına bağlı karın ve kalça bölgesi ve göğüslerde çatlaklar oluşabilir. Çatlak oluşumunu önleyen kremleri kullanmaya bu haftada başlayabilirsiniz.
- Göğsünüzdeki areoala bölgesi büyümeye devam eder.
- Cildinizdeki lekeler artabilir.
- Rahmin öne doğru büyümesi beraberinde bel ağrıları yaşamanıza neden olabilir.
- Yine bu haftada rahmin büyümesiyle rahmi destekleyen bağların gerilmesine bağlı hafif kramp tarzında kasık ağrıları olabilir. Özellikle ani kalkma ve eğilmelerde bu ağrılar biraz daha artabilir.
- Kalbiniz kan pompalamak için daha fazla çalıştığından nefes darlığı yaşayabilir, büyüyen rahmin mideye baskı yapması sonucunda da midede yanma ve ağrı şikayetleri olabilir.
Öneriler:
- Bu haftada görülen bel ve bacak ağrılarından kurtulmak için hafif tempoda yürüyüş, yüzme ve hafif egzersizler yapabilirsiniz.
- Mide şikayetleri için mideyi zorlayacak gıdalardan uzak kalmak faydalı olacaktır.
- Bol su içilmesi, taze meyve ve sebze tüketilmesi önemlidir.
- Artık bebeğinize isim düşünmeye başlayabilirsiniz.