20. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 20. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 20 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 20. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Giriş Tarihi: 28.07.2021 14:53Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 14:55
Bu haftada bebeğinizin boyu yaklaşık 22 cm (baş-popo mesafesi: 13-15 cm) ağırlığı 230-250 gramdır.
Kas ve sinir sistemindeki gelişmeler neticesinde bebeğiniz dışardan uyaranlara cevap verebilecektir. Ayrıca bu haftada hareketlerini ultrasonda rahat bir şekilde görebilirsiniz.
Bebeğinizin saçları artık çıkmaya başlamıştır.
Eğer bu haftaya kadar bebeğinizin hareketlerini hissetmediyseniz artık hissetme zamanınız gelmiştir. Annelerin büyük bir kısmı bu haftada bebek hareketlerini hissetmiş olurlar. Ancak bu hareketler dışardan görülecek kadar kuvvetli değildir.
Bebeğinizin cildi lanuga denilen tüyler ve verniks kazeoza ile kaplanmıştır. Verniks kazeoza denilen bu yağımsı beyaz madde olamasaydı bebeğiniz doğumda kırış kırış olurdu.
Bebeğinizin saçları artık çıkmaya başlamıştır.
Koklama, dokunma, tat alma, duyma, görme duyuları gelişmeye başlar.
Dışarıdan gelen sesleri duyabildiği gibi bu seslere tepki de verebilir.
Sizdeki değişiklikler:
Bu haftaya kadar 3-7 kilo almanız normaldir. Kilo alımına bağlı karın ve kalça bölgesi ve göğüslerde çatlaklar oluşabilir. Çatlak oluşumunu önleyen kremleri kullanmaya bu haftada başlayabilirsiniz.
Göğsünüzdeki areoala bölgesi büyümeye devam eder.
Cildinizdeki lekeler artabilir.
Rahmin öne doğru büyümesi beraberinde bel ağrıları yaşamanıza neden olabilir.
Yine bu haftada rahmin büyümesiyle rahmi destekleyen bağların gerilmesine bağlı hafif kramp tarzında kasık ağrıları olabilir. Özellikle ani kalkma ve eğilmelerde bu ağrılar biraz daha artabilir.
Kalbiniz kan pompalamak için daha fazla çalıştığından nefes darlığı yaşayabilir, büyüyen rahmin mideye baskı yapması sonucunda da midede yanma ve ağrı şikayetleri olabilir.
Öneriler:
Bu haftada görülen bel ve bacak ağrılarından kurtulmak için hafif tempoda yürüyüş, yüzme ve hafif egzersizler yapabilirsiniz.
Mide şikayetleri için mideyi zorlayacak gıdalardan uzak kalmak faydalı olacaktır.
Bol su içilmesi, taze meyve ve sebze tüketilmesi önemlidir.
Artık bebeğinize isim düşünmeye başlayabilirsiniz.