21. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 21. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 21 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 21. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bebeğinizin boyu yaklaşık 27 cm, ağırlığı ise 360 gram kadardır. Ortalama büyük bir muz ya da havuç büyüklüğündedir.
Belli bir uyku düzeni oluşmuştur, belli aralıklarla uyur ve uyanır.
Bu haftadan itibaren uzaması yavaşlar ancak hızla kilo almaya başlar. Bundan dolayı beslenmesi çok önemlidir. Bu haftada beslenmenize çok dikkat etmelisiniz.
Kalıcı dişler, kaşları, kirpikler, göz kapakları oluşmaya başlamıştır.
Ayrıca kemik iliği yine bu haftada oluşmaya başlar.
Bu dönemde ayrıntılı ultrason ile bebeğinizin elleri, ayakları, parmakları, tüm iç organları, beyin dokusu, kalbi ayrıntılı incelenebilir.
Hareketleri daha da kuvvetlenir.
Yine bu haftada bebeğiniz amnion sıvısını sürekli olarak yutarak sindirim ve idrar dönüşümünü gerçekleştirecektir.
Sizdeki Değişiklikler:
Bu haftaya kadar ortalama 4-6 kg almış olmalısınız.
Bu dönemde yine duygu durumunda dalgalanmalar sıklıkla karşımıza çıkacaktır. Annenin kendini rahatlatacak aktivitelere yönelmesi faydalı olacaktır.
Karnınız hızla büyümeye devam edecektir. Karında oluşan çatlaklara dikkat. Çatlak önleyici kremlerinizi sürmeyi unutmayın.
Büyüyen rahminizin diyafram kasını sıkıştırması sonucu nefes darlığı şikayeti görülebilir.
Artan bel ve sırt ağrıları için hafif yürüyüş ve yüzme iyi gelecektir.
Uzun süre ayakta kalan gebelerin ayak bileklerinde şişme görülebilir. 2 saatten fazla ayakta kalmamak ve gün içinde ayakların zaman zaman yukarı kaldırılması bu durumu azaltacaktır
Öneriler:
Bu haftada bol sıvı tüketmeye, sağlıklı ve düzenli beslenmeye ve yorucu olmayan egzersizler yapmaya devam edilmelidir.
Özellikle bacaklarda ortaya çıkan varislerle karşılaşılabilir. Bu durum için düzenli spor yapmak, fazla kilo almamak, uzun süre oturmamak ya da ayakta kalmamak, zaman buldukça ayakları yukarı kaldırmak alınacak önlemler arasındadır.