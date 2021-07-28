22. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 22. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 22 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 22. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bu haftada bebeğin boyu yaklaşık 28-30 cm, ağırlığı ise 400-450 gramdır.
Gözleri oluşumunun büyük bir bölümünü tamamlamıştır. Aydınlık ve karanlığı algılayabilir.
Göz kapakları oluşmuştur. Gözlerini açıp kapayabilir. Tırnaklar da bu haftada oluşur.
Sizin sesinizi, kalp atışlarınızı, mide seslerinizi duyabilir. Bebeğinizle konuşup ona şarkılar söyleyebilirsiniz J
Kafa vücut oranı değişmekte, vücut büyümektedir.
Beyin gelişimi hızlanır. Bu haftada dokunma hissinin de gelişmesiyle beraber bebeğiniz çevresini ve bedenini anlamaya başlar.
Artık yüzünün her bir bölümü –gözleri, kaşları, göz kapakları, kulakları- olması gereken yerdedir.
Bebeğinizde sizin ritmik bir hareket olarak algılayacağınız hıçkırmalar görülür.
Sizdeki değişiklikler;
Büyüyen rahminizin midenize baskı yapması ve mide boşalma zamanının gebelik hormonlarının etkisiyle gecikmesinden dolayı mide yanması, reflü gibi mide şikayetleriniz artabilir. Doktorunuz tarafından önerilen anti-asit ilaçları kullanabilrsiniz.
Yine büyüyen rahmin akciğerlere baskı yapmasından dolayı nefes darlığı yaşayabilirsiniz.
Bu haftada artan kan hacminden dolayı fizyolojik anemi dediğimiz bir durum oluşabilir. Eğer dışardan demir takviyesi alıyorsanız, ciddi bir anemi durumu yaşamayacaksınızdır.
Karnınızın büyümesine bağlı denge merkeziniz değişir, dengenizi sağlamakta zorlu çekebilirsiniz. Topuklu ayakkabılar yerine ortopedik ayakkabıları tercih etmelisiniz.
Gebelik hormonlarına bağlı eklemlerde meydana gelen gevşemeler bel ağrısı yaşamanıza neden olabilir.
Yine bu haftada bacak kramplarınızda artış olabilir. Magnezyum ya da kalsiyum desteği bu şikayetinizi azaltmada faydalı olabilir.
Bu haftada pembe renkli, ince çizgi şeklinde gebelik çatlakları oluşmaya başlayabilir. Çatlak önleyici kremlerin kullanılması bu çizgilerin oluşumunu azaltmaya yardımcı olacaktır.
Artan melatonin seviyesine bağlı yüzünüzde lekelenmeler oluşabilir. Güneş koruyucu kremler kullanmak ve güneş ışığına fazla maruz kalmamaya çalışmak bu lekelerin oluşmasını azaltacaktır.
Öneriler:
Bu haftada bazı gebelerde belirgin iştah artışı yaşanabilir. Aşırı beslenmek fazla kilo alımına neden olabilir. Ve bu fazla kilonun bebeğe bir faydası yoktur. Yeteri kadar ve sağlıklı beslenmek önemlidir.
Mide yanması şikayetleri için baharatlı gıdalardan uzak durmak, sık ve az beslenmek ve anti asit ilaçlar kullanmak gerekebilir.
Yürüyüş ve yüzme gibi yorucu olmayan sporları tercih etmelisiniz.
Yine bu haftada bol su içmeyi ihmal etmemelisiniz.