23. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler; Bu haftada bebeğinizin boyu yaklaşık 29-30 cm, ağırlığı ise 500 gram kadardır. Bundan sonra hızla kilo almaya başlayacaktır ve tabii ki siz de Artık tamamen bir insan görünümündedir. Dışardan gelen sesleri daha çok daha net duyabilir ve hareketleri algılayabilir. Kemikleri sertleşmeye, kasları ise güçlenmeye başlar. Bebeğinizin derisi hala şeffaftır. Gelecek haftalarda cilt altındaki yağ dokusunun artışıyla şeffaflığı azalacaktır. Bu haftada bebeğinizin kalbinin odacıkları ultrasonografi ile görülebilmektedir. Sizdeki değişiklikler; Bu haftada yavaş ama sürekli bir kilo alma durumu olabilir. Şimdiye kadar 5-6 kilo almış olabilirsiniz. Bebeğinizin hareketleri güçlendiği için siz ya da eşiniz elinizi karnınıza koyduğunda hissedebilirsiniz hatta bu hareketler dışardan bile görülebilir. Uzun süre ayakta kaldığınız zaman ayak bileklerinde ve bacaklarda şişme görülebilir. Mümkün olduğu kadar ayakta uzun süre kalmamaya dikkat etmelisiniz. Ara sıra rahim kaslarınızın gerilmesine bağlı ağrı hissedebilirsiniz. Bu ağrılar çoğunlukla istirahatle geçen ağrılardır. Büyüyen rahminiz idrar torbanıza baskı yaptığı için sık idrara çıkma ve iç çamaşırınızda ıslaklık hissedebilirsiniz. Magnesium ve kalsiyum miktarının azlığına bağlı bacak ve baldır bölgesinde kramplar görülür. Şeffaf ve kokusuz vaginal akıntıda artış yaşanabilir. Gebelikte vaginada mantar enfeksiyonlarına da rastlanır. Kaşıntı ve yanma şikayetiniz varsa doktorunuza danışmalısınız. Öneriler; Karında oluşabilecek çatlaklar için nemlendirici kremlerinizi sürmeyi, kramplar ve ağrılar için kalsiyumdan zengin gıdalar tüketmeyi, bol su içmeyi ve hafif egzersizler yapmayı unutmayın. Artan duygulanım değişikliklerine dikkat. Hoşunuza giden ve sizi mutlu eden aktiviteleri yapmak size iyi gelecektir.