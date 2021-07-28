24. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebekteki değişiklikler:

Bu haftada bebeğinizin boyu 30- 31 cm, ağırlığı ise 500-600 gramdır.

Bebeğiniz gerek yağ dokusu gerekse kas dokusu artışıyla beraber hızla kilo almaya devam eder.

Parmak izleri ve ayak izleri oluşmaya başlar.

Bebeğinizin işitme, tat alma, dokunma duyuları tamamen gelişmiştir.

Bu haftada erken doğan bebekler yoğun bakım ortamında yaşayabilirler. Ancak akciğerleri ve diğer yaşamsal organları tam olarak işlev görmez. Bundan dolayı bu haftada doğan prematüre bebeklerin yoğun bakım desteğine ihtiyaçları olur.

Sizdeki Değişiklikler:

Bu haftada diş eti kanamaları ve diş eti çekilmeleri görülebilir. Bu durum bazen diş dökülmelerine kadar gidebilir. Benzer şikayetleriniz varsa diş hekiminiz ile görüşmelisiniz.

Erken doğum belirtilerine dikkat etmelisiniz. Bu durumla ilgili doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz.

Tükrük bezleri salgıları biraz fazla salgılanabilir.

Anne adaylarında burun tıkanıklığı ve göz kuruluğu görülebilir. Göz kuruluğu için yapay gözyaşı damlaları kullanılabilir.

Öneriler:

Gebeliğin bu haftasından itibaren (28. Haftaya kadar) 'Gestasyonel Diabet ' denilen gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığının tanısını koyabilmek için 'glukoz tolerans testi' -OGTT- (şeker yükleme testi) yapılması tavsiye edilir. Bu test sırasında şekerli bir sıvı içilir. Eğer bu sıvıyı içtikten sonra kan şekeri düzeyinizi belli miktarlarda tutacak yeterli insülin salınımı varsa bu sağlıklı olduğunuz anlamına gelir. Eğer yüksek değerler olursa doktorunuz size uygun önerilerde bulunacaktır. Bu testi yaptırmak bebeğinize herhangi bir zarar vermez.