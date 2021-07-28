25. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 25. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 25 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 25. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bu haftada bebeğinizin boyu yaklaşık 33-35 cm, ağırlığı 600-700 gram kadardır.
Artık bebeğinizin tüm eklemleri, bağları ve kemikleri olması gerektiği şekli almış durumdadır.
Erkek bebeklerde testisler scrotuma inmiş, kız bebeklerde ise vagina oluşmuştur.
Tat duyusu iyice gelişmiş, süt dişleri ise gelişmeye devam etmektedir.
Bu haftada cilt altı yağ dokusu artar ve cildin şeffaf görüntüsü azalır.
Bebeğinizin akciğerlerindeki alveol denilen nefes alıp-verme sırasında hava değişimini sağlayan yapılar gelişmeye başlar.
Rahim içinde büyüdükçe hareket alanı giderek azalacağından hareketlerini biraz daha sert hissetmeye başlarsınız. İstirahat halindeyken hareketlerini daha çok hissedersiniz. Her bebeğin hareketi aynı değildir. Kimi bebek çok hareketli iken kimi bebek daha yavaş hareket eder. Her ikisi de normaldir.
Unutmayın bebeğinizin de uyku ve uyanma periyodları şeklinde bir uyku düzeni vardır.
Sizdeki değişiklikler:
Bu haftada yorgunluk, bel-bacak ağrıları, eklemlerde ağrı şikayetleri olabilir.
Artan kan akımı ve ellerde görülen ödem, el bileklerindeki sinirlerin sıkışmasına neden olabilir. Bu durumda ellerde karıncalanma, elektriklenme gibi şikayetler görülebilir.
Vaginal akıntıda bir miktar artış olabilir. Bu akıntı sarı-yeşil renkte ve kötü kokulu ise ayrıca kaşıntı eşlik ediyorsa doktorunuza danışmalısınız.
Gebeliğin bu döneminde iştah artışı görülebilir. Yüksek kalorili bebeğe faydası olmayacak yüksek karbonhidrat ve yağ içeren gıdalardan uzak durmak gerekir. Unutulmamalıdır ki; fazla beslenmenin bebeğe faydası yoktur. Bebek için önemli olan yeteri kadar ve dengeli beslenmektir.
Öneriler:
Uyku pozisyonuna dikkat edilmelidir. Sırt üstü değil özellikle sol yan pozisyon tercih edilmelidir.
Kanama ve istirahatle geçmeyen ağrı durumlarında doktorunuza danışmalısınız.
Vucudunuzda hormonal değişimlere bağlı tüylenmeler görülebilir. Doğum sonrası bu tüyler hızlıca dökülecektir.