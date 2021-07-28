26. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler: Boyu yaklaşık 35 cm, ağırlığı ise 700-800 gram kadar olmuştur. Göz kapakları açılıp kapanmaya başlar, dışarıdaki aydınlık ve karanlığı ayırt eder. Gözün tüm tabakaları oluşmuştur. Göz rengi de oluşmuştur ancak doğumdan birkaç ay sonra son halini alır. Ve çevresindeki tüm sesleri algılayacak şekilde kulaklarındaki sinirler hassaslaşmıştır. Saçlar, kirpikler, kaşlar ve tırnaklar uzamaya devam eder. Bebeğiniz genellikle kol ve bacaklarını toplamış, oturur pozisyonda durur. Sizdeki değişiklikler: Vücudunuzda su tutulumuna bağlı ödem ve şişme görülebilir. Sırt ağrısı, bacak ağrısı, hafif kramp tarzında kasık ağrıları hissedebilirsiniz. Ağrılar istirahatle geçiyorsa, çok şiddetli değilse bir sorun yaratmazlar. Aksi takdirde doktorunuza danışmalısınız. Öneriler: Bu haftada yüksek tansiyon durumuna dikkat edilmelidir. Preeklampsi denilen gebelik zehirlenmesinin belirtisi olabilir. Bu durumda mutlaka doktorunuz danışmalısınız. Doktorunuz sizden idrar ve kan tahlili gibi gerekli testleri isteyecek ve tansiyon takibini yapmanızı önerecek ve diyetinizi düzenleyecektir. Kabızlık bu gebelik haftasında da sık görülen şikayetler arasındadır. Lifli gıdalar tüketilmesi ve bol su içmek alınacak önlemler arasındadır.