27. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 27. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 27 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 27. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bu haftada bebeğinizin boyu yaklaşık 37 cm, ağırlığı ise 800-900 gram kadardır.
Bebeğinizin hareketleri dışarıdan fark edilecek kadar artmıştır.
Uyku ve uyanıklık periyotları vardır. Gözlerini açıp kapatır. Parmaklarını emer.
İşitme duyusunu gelişmesi sayesinde anne ve babasının sesini ayırt edebilir.
Parmaklarını emerek çene kaslarını geliştirir.
Beyin hücrelerindeki artışla beraber beyni çok daha aktif çalışır.
Sizdeki değişiklikleri:
Büyüyen rahminizin diyaframınıza ve akciğerlerinize baskı yapmasıyla derin nefes almakta zorlanabilir, özellikle yatar pozisyonda iken nefes darlığı yaşayabilirsiniz.
Karnınız hızla büyümeye devam ettiği için karın cildinizde genleşmeye bağlı kaşıntı olabilir.
Öneriler:
Doğum zamanı yaklaştıkça korku ve kaygılarınız artabilir. Doğum öncesi kurslara ve seminerlere eşinizle beraber katılabilirsiniz. Gebelik ve doğumla ilgili bilgi sahibi oldukça kaygı ve korkularınız azalacaktır.
Oturup kalkarken yavaş hareket etmeye dikkat edin, yataktan birden kalkmayın. Önce oturun ve birkaç dakika bekleyin.
İlerleyen gebelik haftalarında daha çok yorulabileceğiniz için bu haftada bebeğinizin için hazırlıklara başlayabilirsiniz.
Gelişebilecek demir eksikliği anemisine karşı demir açısından zengin kırmızı et, tahıllar ve yeşil yapraklı sebzeler tüketilmesi önemlidir.
Zaman buldukça rahat bir uyku pozisyonunda uyumaya çalışmalısınız.