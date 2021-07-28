28. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler; Gebeliğinizin son trimesterine (3 aylık bölümü) girmiş bulunuyorsunuz. Bebeğinizin boyu 37-38 cm ağırlığı ise 1000 gram kadardır. Kas ve yağ dokusu artar ve bebeğiniz kilo almaya devam eder. Bu haftada akciğerleri dış ortamda nefes alıp verebilme işlevini yapabilecek duruma gelmiştir ancak yine de bu haftada oluşabilecek erken doğumlarda bebekler solunum sıkıntısı yaşayabilirler. Bu dönemde bebeğinizle konuşmayı ihmal etmeyin, çünkü artık sizi tam olarak duyabiliyor ve sesinizi tanıyor. Anne karnında nefes alıp verme egzersizlerine devam etmektedir. Beyin gelişimi devam etmektedir. Sizdeki değişiklikler: Bu haftada hareket yeteneğiniz azalmaya başlar, ani hareketlerden kaçınmaya çalışın. Göğüslerinizden antikor düzeyi yüksek sarı renkli bir sıvı gelebilir. Göğüsleriniz süt üretimine hazırlık yapmaktadır. Bu sütü sağmayın. Aksi takdirde erken doğum tetiklenebilir. Doktor kontrolleriniz biraz daha sıklaşmaya başlayacaktır. Karın bölgenizdeki çatlaklar artabilir. Doktorunuzun önerdiği çatlak önleyici kremleri sürmeyi ihmal etmeyin. Bugüne kadar 7-10 kilo almış olabilirsiniz. Bacaklardaki varislerde artış olabilir. Bacaklarınızdaki kramplar sıklaşabilir. Kalsiyum ve magnesyumdan zengin beslenmeye çalışın. Öneriler: Kan uyuşmazlığı olan gebelerde eğer gerekli görürse doktorunuz indirek coombs testi isteyebilir. Bu haftadan itibaren yüksek tansiyon daha riskli durumlara neden olabilir. Tansiyon yükselmelerine dikkat etmelisiniz. Bebeğinizin kalsiyum ihtiyacı bu haftalarda artmıştır. Bebek sizden yeterli kalsiyumu alır ancak sizin depolarınızda kalsiyum miktarı azalabilir. Kalsiyumdan zengin besinler tüketmeye özen gösterin. Karnınızın büyüyüp omurganıza binen yükün artmasıyla sırt ağrılarınız artabilir. Yorucu olmamasına dikkat edilerek sırt güçlendirici egzersizler yapılabilir.