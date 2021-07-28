29. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 29. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 29 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 29. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bebeğinizin boyu yaklaşık 39-40 cm, ağırlığı ise 1100-1200 gram kadardır.
Büyüyen beyin dokusuyla beraber kafası da büyümektedir.
Gözlerini açıp kapatabildiği gibi, hareket ettirmeye de başlamıştır.
Akciğerleri gelişmeye devam etmekte, bronş ve alveol yapısı gelişmektedir.
Sizdeki değişiklikler:
Bebeğinizin büyümek ve gelişmek için temel ihtiyaçları olan protein, demir, C vitamini, kalsiyum folik asitten zengin beslenmeye özen göstermelisiniz.
Bu haftada erken doğum kaygılarınız artabilir. Doktorunuzdan bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.
Göğüs uçlarındaki koyulaşma devam etmekte, hacmi ve yoğunluğu artmaktadır.
Gebelikte artan progesteron hormonunun sindirim sistemine etkisi dolayısıyla midede yanma ve hazımsızlık şikayetleri olabilir. Az az sık sık yenmek yemek, lifli gıdalarla beslenmek ve bol su içmek bu şikayetlerinizi azaltabilir.
Supin hipotansif sendrom denilen sırtüstü uzandığınızda tansiyon ve kalp atışlarınızda değişiklik olması durumu ile karşılaşabilirsiniz.
Bu haftalarda bebeğinizin hareketlerini rahatça hissederseniz. Bebeğinizin hareketlerinde bir azalma fark ederseniz doktorunuza haber vermelisiniz.
Bebeğinizin kilosu artıp karnınız gittikçe büyüdükçe sırt ve bel ağrılarınız artabilir. Yine karnınızın büyümesine bağlı denge sorunu yaşayabilirsiniz. Topuklu ayakkabıları çıkarıp düz ayakkabı giyme zamanı gelmiştirJ
Öneriler:
Sizi yoracak aktivitelerden sakınmalısınız. Yürüyüş yapmak, yüzmek bu haftada yapabileceğiniz en iyi egzersizlerdendir.
Kilo alımınız doktorunuz tarafından takip edilecektir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme şeklinden (tatlı, hamur işleri gibi) uzak durarak fazla kilo alımınızın önüne geçebilirsiniz.
Gebeliğin her döneminde olduğu gibi sigara ve alkol alımından uzak durmalısınız.