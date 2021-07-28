30. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 30. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 30 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 30. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bebeğinizin boyu yaklaşık 40 cm, ağırlığı ise 1300-1400 gram kadardır.
Artık bebeğiniz yenidoğan bir bebek görünümü almıştır. Baş ve vücut oranı olması gerektiği gibidir.
Yağ dokusu arttığından vücut ısısını ayarlayabilir.
Kemik iliği kan hücreleri üretmektedir.
Bebeğinizin hıçkırıklarını ritmik olarak hissedebilirsiniz.
Cildini kaplayan lanuga adını verdiğimiz tüyler yavaş yavaş kaybolmaya başlar.
Bebeğiniz çevrenin farkına varmaya başlar. Sizin aydınlık ya da karanlık bir ortamda olup olmadığınızın ayırımına varabilir.
Bebeğinizin beyin ve sinir sistemi gelişimini tamamlamıştır.
Bebeğinizle kurduğunuz bağı arttırmak için onunla bol bol konuşun, şarkılar söyleyin, karnınızı okşayın. Tüm bunları duyacak ve hissedecektir.
Sizdeki değişiklikler:
Gebelikte alınan ortalama kilo 11-16 kilo kadardır( doğum öncesi kilonuza ve kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir). Bu ağırlığın neredeyse yarısına yakını rahim, bebek, amnios sıvısı ve plasentadır.
Uykusuzluk ve mide şikayetleri sıkça görülür. En uygun yatış pozisyonu sol yan pozisyondur.
Bazen kasıklarınızda Braxton Hicks kontraksiyonları denilen hafif, düzensiz, istirahatle geçen ağrılar olabilir. Eğer ağrıların şiddeti ve sıklığı artıyor, istirahatle geçmiyorsa doktorunuza danışmalısınız.
Bebeğin büyümesiyle idrar torbanızda daha fazla baskı olur. Bu da daha sık tuvalete gitmenize neden olur.
Öneriler:
Mide yanması şikayeti için yüksek yastıkta yatmak, reflüyü arttıracak asitli, baharatlı gıdalardan uzak durmak alınacak önlemler arasındadır.
Fazla ayakta kalmamaya dikkat etmeli, fırsat buldukça ayaklarınızı uzatmalısınız.