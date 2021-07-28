31. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 31. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 31 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 31. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bu haftada bebeğinizin boyu yaklaşık 40-41 cm, ağırlığı ise 1500-1700 gram kadardır.
Cilt altı yağ dokusu artışından dolayı kırmızı olan cilt rengi pembeye döner.
Bebeğinizin kilo alımı boyunun uzamasına göre daha fazladır.
Başını oynatabilir, attığı güçlü tekmelerle sizi uykudan uyandırabilir.
Bebeğinizin kemik gelişimi için her zamankinden daha fazla kalsiyuma ihtiyacı vardır.
Sizdeki Değişiklikler:
Rahim artık iyice büyüdüğünden nefes darlığı, mide yanması ve sık idrar çıkma gibi şikayetleriniz artabilir.
Rahmin kasılmasına bağlı hafif ağrılar olabilir (Braxton Hicks kontraksiyonları). Ancak sıklığı ve şiddeti gittikçe artan ağrılara dönüşüyorsa erken doğumun belirtisi olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
Doktor kontrolleriniz bu haftadan sonra gittikçe sıklaşır.
Göğsünüzden berrak, açık renkli bir sıvı gelebilir. Göğsünüzü sıkıp bu sütü çıkarmaya çalışmayın.
Stresli ortamlardan ve stresten olabildiğince uzak durmaya çalışın. Duygu durumunuzda iniş çıkışlar yaşanan bu haftalarda tüm gebelik boyunca olduğu gibi eş desteği çok önemlidir.
Demir eksikliği eksikliğine karşı demir alımını ihmal etmeyin.
Öneriler:
Beslenmenize özen göstermeye çalışın. Özellikle protein, kalsiyum ve demirden zengin gıdalar tüketin.
Doğum çantası için liste yapmaya başlayın.
Hareketleriniz gittikçe daha kısıtlanacaktır. Yorucu işlerden uzak durun.