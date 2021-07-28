32. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 32. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 32. haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 32. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Giriş Tarihi: 28.07.2021 14:44Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 14:44
Bu haftadan itibaren yasal olarak izne ayrılabilirsiniz. Eğer isterseniz doğum öncesi 5 haftalık istirahat sürecini doğum sonrasına ekleyebilirsiniz.
Karnınız ve göğüsleriniz gittikçe büyümektedir. Hareketleriniz iyice sınırlanmaya başlayacaktır. Yorucu aktivitelerden ve hareketlerden uzak durup, bolca dinlenmeye çalışın.
Bebeğinizin büyümesiyle beraber sizin de kilo alımınız bu haftadan itibaren artabilir. Bebeğinizin gelişimi için düzenli beslenmeye, gerekli vitamin, mineral ve protein alımına dikkat edin. Ancak fazla kilo alımınıza sebep olacak şekilde gereğinden fazla beslenmeyin.
Gebelik ilerledikçe artan hormonların etkisiyle eklem ve dokularınızda gevşemeler olabilir. Bu durumda oturup kalkmakta ve yürümekte zorlanabilirsiniz. Hafif yürüyüşler ve egzersizler kaslarınızı güçlendirmek için faydalı olacaktır.
Karın büyüdükçe bel bölgesindeki ağrı da artacaktır. İstirahatle geçmeyen, sıklığı ve şiddeti gittikçe artan ve karın bölgesine doğru yayılan ağrılar erken doğumun habercisi olabillir.
Bebeğiniz baş aşağıda pozisyonda duruyorsa ayaklarını hareket ettirdikçe kaburga kemiklerinizde batma ve baskı hissi olabilir.
Öneriler:
Vitamin, mineral ve protein yönünden zengin beslenmeye dikkat edin.
Gebeliğin tüm haftaları gibi bu haftada da bol su içmek çok önemlidir. Günde 2,5-3 litre su içmeye çalışın.
Büyüyen rahminiz midenize yaptığı baskı mide şikayetlerine neden olabilir. Sık sık az az beslenmeye çalışın.
Karnınız ve göğüslerinizin büyümesi devam etmektedir. Dar giysiler ve sütyenler sizi rahatsız edebilir. Sizi sıkmayacak çamaşırları tercih etmelisiniz.