33. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 33. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 33. haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 33. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bebeğinizin boyu yaklaşık olarak 43-44 cm ağırlığı ise 2000 gram kadardır.
Bebeğinizin beyni hızla büyüdüğü için baş çevresinde artış olacaktır.
Kemikleri ve iskelet sistemi daha da güçlendi. Ancak kafatasındaki kemikler tam olarak kaynaşmamıştır. Bu sayede doğum kanalından geçişi kolaylaşır.
Bu haftada bebeğiniz sesinizi tam olarak ayırt eder. Onunla sık sık konuşun. Bu sayede aranızdaki bağ güçlenecektir.
Yağ dokusu gittikçe arttığı için cildindeki kırışıklıklar da azalır.
Amnion sıvısı bu haftadan sonra bir miktar azalabilir. Doktorunuz doğuma kadar her kontrolde ultrasonografi ile bu sıvının kontrolünü yapacaktır.
Bebeğiniz artık kendi bağışıklık sistemini oluşturmaya başlar.
Sizdeki değişiklikler:
Gebelikte yükselen tansiyon değerlerine; el ve ayaklardaki şişme, şiddetli baş ağrısı, mide ve karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetlerinin eklenmesi preeklampsi olarak bilinen gebelik zehirlenmesi denilen durumun habercisi olabilir..
Gebelikte yüksek tansiyon (130/80 mm Hg ve üzeri) durumunda doktorunuza danışmalısınız.Bebeğinizin rahim içindeki yeri daraldığı için diz ve dirsek hareketlerini hissedebilirsiniz.
Karnınız büyüdüğü ve salgılanan hormonları etkisi eklemlerinizde gevşemeler olduğu için yürüyüş şekliniz değişir.
Oturmakta, kalkmakta ve yatmakta zorlanabilirsiniz.
Eğer karpal tünel sendromunuz varsa el bileklerinde şişmeden dolayı ellerde uyuşma şikayetiniz artabilir.
Cinsel ilişkiye girmenize engel bir durum doktorunuz tarafından belirtilmedikçe (plasentanın önde olması-plasenta previa-, açıklanamayan vaginal kanama, cinsel yolla bulaşan hastalıklar- HSV, HPV-rahim ağzı kısalığı- cervikal yetmezlik-, kasık ağrısı, suyun gelmesi) son aya kadar cinsel ilişkiye girebilirsiniz.
Cinsel ilişki sırasında bebekle herhangi bir temas olmaz ve orgazm olmak bebeği ve gebeliği olumsuz etkilemez.
Öneriler:
Her anne adayı gebelik sürecinde bebeğinin hareket alışkanlığını zamanla öğrenir. Bebeğiniz her zaman ki rutininden farklı hareket ediyorsa doktorunuza danışabilirsiniz.
Ellerde ve ayaklarda şişme olabilir. Fazla ayakta kalmamaya çalışın.
Düzenli yemek yemeye çalışın. Bu kan şekerinizin düşmesini engelleyecektir.