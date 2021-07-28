34. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler:

Bebeğinizin boyu yaklaşık 45 cm, ağırlığı ise, 2100-2300 gram kadardır. Bebeğiniz bu haftadan sonra daha hızlı kilo alacaktır.

Kafa kemikleri halen yumuşaktır.

Bebeğiniz uyurken gözlerini kapalı, uyanıkken açık tutar.

El ve ayak tırnakları iyice uzadı.

Akciğer gelişimi oldukça ilerlemiştir. Bu haftada doğan bebeklerde solunum sıkıntısı görülme sıklığı önceki haftalarda doğan bebeklere göre daha azdır.

Geçici tüyleri artık kaybolmaya başladı.

Bu haftada çoğu bebek rahim içinde baş aşağı pozisyondadır.

Sizdeki değişiklikler:

Günlük aktivitileri yaparken biraz daha zorlanmaya başlayacaksınız.

Nefes darlığı şikayetiniz artabilir. Dik pozisyonda durmaya çalışın. Bu nefes alma sırasında akciğerlerinize giren hava miktarının artmasını sağlar.

Braxton-Hicks kasılmaları denilen kısa süren düzensiz kasılmalar bu haftada biraz daha artabilir. Bu kasılmalar doğuma hazırlık kasılmalarıdır.

Uykularınız düzensizleşebilir. Gece uykuya dalmakta zorlanabilir ya da sık sık uyanabilirsiniz.

Sık idrar çıkma şikayetiniz artabilir. Büyüyen rahim ve bebeğin idrar torbanıza yaptığı baskı bu şikayetinizi arttırır.

Öneriler:

Yeterli miktarda su, protein ve vitamin almaya özen gösterin.

Artık uzun yolculuklara çıkmamalısınız.

Zaman buldukça dinlenmeye çalışın. Yeterince uyuyamamak kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir.

Erken doğum riski söz konusu değilse egzersizlere devam edebilirsiniz.

Doğum için hazırlık ve alışveriş işi için daha fazla beklemeyin.

Stresten uzak durmak bu dönemde de çok çok önemli.