35. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler:

Bebeğinizin boyu yaklaşık 46 cm, ağırlığı ise 2400-2500 gram kadardır.

Bundan sonra hızla kilo almaya devam edecek.

Artık amnios mai içinde daha fazla yer kapladığından hareket etmesi zorlaşacaktır. Günün büyük kısmında uyur.

Bebeğiniz artık dünyaya gelmeye hazırdır.

Sizdeki değişiklikler:

Kilo alımınız bu haftadan itibaren artabilir. Düzenli beslenmeye özen gösterin.

Özellikle yorgunluk ve halsizlik şikayetleriniz artabilir.

Gebeliğin başından itibaren 10-13 kılo almış olabilirsiniz (Bu durum gebeden gebeye farklılık gösterebilir).

Gebeliğin bu son ayında haftada 300-500 gram arası kilo alabilirsiniz.

Kendinizi halsiz ve yorgun hissedebilirsiniz.

El ve ayaklarda şişme artabilir. Uzun süre ayakta veya hareketsiz kalmamalısınız.

Öneriler:

Bu haftadan sonra doktorunuz sizi daha sık görecek ve NST (Non Stres test ) uygulayacaktır. Bu cihaz ağrınızı-kasılmalarınız ve bebeğinizin kalp atış ritmini ölçecektir. Doktorunuz bu sonuca göre bebeğinizin iyilik halini değerlendirecektir.

Bu haftadan itibaren bebeğinizin hareketlerinde belirgin bir azalma olması (24 saatte en az 10 kez hareket etmesi beklenir), suyunuzun gelmesi ( amnıos zarının yırtılması sonucu vagenden şeffaf suya benzer bir sıvının gelmesi), kanama olması, sıklığı ve şiddeti gittikçe artan ağrıların olması durumunda acil olarak hastaneye gitmelisiniz.

Bu haftaya kadar bebeklerin büyük bir bölümü baş pozisyonunu almıştır. Henüz baş pozisyonunda olmayan durumlarda sezeryan olasılığı vardır.