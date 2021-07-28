35. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler:
Sizdeki değişiklikler:
Öneriler:
Bu haftadan sonra doktorunuz sizi daha sık görecek ve NST (Non Stres test ) uygulayacaktır. Bu cihaz ağrınızı-kasılmalarınız ve bebeğinizin kalp atış ritmini ölçecektir. Doktorunuz bu sonuca göre bebeğinizin iyilik halini değerlendirecektir.
Bu haftadan itibaren bebeğinizin hareketlerinde belirgin bir azalma olması (24 saatte en az 10 kez hareket etmesi beklenir), suyunuzun gelmesi ( amnıos zarının yırtılması sonucu vagenden şeffaf suya benzer bir sıvının gelmesi), kanama olması, sıklığı ve şiddeti gittikçe artan ağrıların olması durumunda acil olarak hastaneye gitmelisiniz.
Bu haftaya kadar bebeklerin büyük bir bölümü baş pozisyonunu almıştır. Henüz baş pozisyonunda olmayan durumlarda sezeryan olasılığı vardır.