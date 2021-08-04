36. hafta gebelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 36. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 36 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 36. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bu haftada bebeğiniz yaklaşık 2700-2800 gram ağırlığındadır. Boyu ise 46-47 cm kadardır.
Bebeğiniz yavaş yavaş doğum kanalına inmeye başlamıştır. Bu durumda bebeğinizin başında doğumdan sonra geçen şekil değişikliği olabilir.
Doktorunuz muayene bulgularına göre sizi daha sık kontrole çağırabilir.
Rahim içinde daha fazla yer kapladığından artık dönme hareketini çok fazla yapamayacaktır. Hareketlerinde belirgin bir azalma olmaz ancak eskiye göre biraz daha yavaş hareket edebilir. Bu durumda bebek hareketlerini saymanızda fayda vardır.
Sizdeki Değişiklikler:
Bebeğinizin yavaş yavaş doğum kanalına inmesiyle karnınızda küçülme olabilir.
Uyumakta daha da zorlanıyor olabilirsiniz. Bebeğinizin yavaş yavaş aşağı inmesi idrar torbanıza baskı yapar. Bu da geceleri daha sık tuvalete gitmenize ve uyanmanıza neden olabilir.
Nefes almanız daha da zorlaşır.
Braxton-Hicks kasılmaları denilen yalancı doğum kasılmaları olabilir.
Öneriler:
Bu haftada doğum sancılarınız başlasa da genellikle durdurmak için müdahalede bulunulmaz.
Bu haftadan itibaren cinsel ilişki uygun olmayabilir.
Haftalık kontrollerinizi aksatmamalısınız.
Bu haftada artık doğum yapacağınız yeri ve ulaşımın nasıl olacağını programlamalısınız.
Bebeğin sağlığı ve doğum ile ilgili kaygılarınız artabilir.