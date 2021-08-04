37. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 37. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 37 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 37. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Bebeğinizin kilosu artık 3000 gram kadar boyu ise yaklaşık 48 cm kadardır (bu ölçüler bebekten bebeğe farklılık gösterebilir).
Hareket alanı gittikçe daralır ancak güçlü tekmelerle hareket etmeye devam etmektedir.
Doğum için yeterli olgunluktadır ama hala büyüme ve gelişmesi devam etmektedir.
Hareketleri çok daha güçlüdür. Özellikle göğüs kafesinizin altında batma şeklinde hissedebilirsiniz.
Bebeğiniz artık son duruş pozisyonundadır. Bundan sonra dönmesi çok nadirdir.
Sizdeki Değişiklikler:
Bebeğiniz angajman dediğimiz doğum kanalına doğru inmeye başladığından karnın üst bölgesinde bir boşluk oluşur.
Mide ve akciğerlerinize olan baskı azalır. Nefes alıp vermeniz rahatlar.
Kilo artışınız hızlanabilir.
İdrara çıkma sıklığınız gittikçe bebeğin angajmanından dolayı artar.
Düzensiz kasılmalar ve vaginal akıntıda artış görülebilir.
Karnınız iyice büyüdüğü için hareket etmekte zorlanabilirsiniz.
Öneriler:
Bu haftadan itibaren her an doğum olacakmış gibi hazırlıklı olmalısınız. Doğum çantanızın hazır olduğundan emin olun.
Doğum ile ilgili korku ve kaygılarınız artabilir. Eş desteği ve sosyal destek tüm gebelik boyunca olduğu gibi bu haftada da önemlidir. Yürüyüş, nefes egzersizleri, sevdiklerinizle beraber zaman geçirmek kaygılarınızı azaltmaya yardımcı olacaktır.
Bu haftada doğum kanalınızın (pelvis kemiği/çatı) bebeğinizin geçişi için uygun olup olmadığına bakılacaktır. Doktorunuz tarafından doğum masasında yapılacak olan bu muayene ile kemik yapınızın normal doğum için uygun olup olmadığı değerlendirilecektir.
Bebek hareketlerinin günde 10 dan daha az olması, düzenli ritmik sancıların başlaması, su gelişi, vaginal kanama olması durumlarında zaman kaybetmeden hastaneye gitmelisiniz.