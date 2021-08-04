38. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 38. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 38 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 38. haftada yaşanacaklar ve detayları...
Boyu yaklaşık 49-50 cm, ağırlığı ise rahminizde durduğu her geçen gün artmaya devam etmektedir.
Artık dış dünyaya uyum sağlayacak durumdadır.
Eğer sezeryanla doğum yapma kararı verilmişse bu haftada bebeğinize kavuşacaksınız.
Sizdeki Değişiklikler
Bu haftada uyumakta zorluk çekebilirsiniz. Kasılmalarınzıın artmış olması, doğum ile ilgili kaygı ve korkularınız, büyüyen rahminizin idrar torbanıza yaptığı baskıdan dolayı sık idrar çıkmanız uyku sorunlarınzın artmasının nedenleri arasındadır.
Ağrılar ve vaginal akıntı artabilir.
Oturmakta, ayağa kalkmakta, yatmakta, eğilip kalkmakta oldukça zorlanabilirsiniz.
Öneriler
Rahim ağzının açılma ve incelmesine bağlı nişan denilen kanlı vaginal akıntı görülebilir. Bu durum doğumun başladığının habercisi olabilir. Doğumun başlangıcından bazen günler öncesinden bazen de saatler öncesinden meydana gelebilir.
Artık her an doğum sancılarınız başlayabilir.
Hissedilen ağrıların sıklığı ve şiddeti giderek artıyor ise, su gelişi, kanlı vaginal akıntı şikayetleriniz olursa ve bebek hareketlerinde azalma hissettiğinizde hastaneye gitmelisiniz.