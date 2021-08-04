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39. hafta gebelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 39. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 39 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 39. haftada yaşanacaklar ve detayları...

Giriş Tarihi: 04.08.2021 16:02
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39. HAFTA GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeğinizdeki Değişiklikler:

  • Bebeğinizin boyu 50-52 cm ağırlığı ise 3000-3500 gram kadardır.
  • Rahimde kaldığı her gün büyümeye ve kilo almaya devam eder.
  • Bebeğinizin rengi pembeden beyaza dönüşecek, cilt altı yağ dokusu artmaya devam edecektir.
  • Vucudunuzdaki antikorlar plasenta aracılığıyla bebeğinize geçmeye devam eder. Bebeğinizin bağışıklık sisteminin gelişimine yardımcı olur.

Sizdeki Değişiklikler:

  • Artık her sancı acaba doğum sancısı mı sorusunu aklınıza getirecek. Bu durumda sancınızı takip edin Sıklığı ve şiddeti giderek artan sancılar varsa hastaneye gitmelisiniz.
  • Bu haftada yalancı doğum kasılmalarında da artışlar olacaktır. Bu kasılmalar doğuma hazırlık kasılmalarıdır.
  • Rahim ağzı (serviks) giderek doğuma hazırlanmaya başlar. Yumuşar ve açılır. Bu durum bazen nişan denilen hafif pembe kanlı bir akıntıya neden olabilir.
  • Eğer sezeryan olacaksa bu haftada rahatlıkla planlanabilir.
  • Haftalık kontrolleriniz sıklaşacaktır.
  • Her kontrolde ultrasonografi ile bebeğin gelişimi, kilosu, amnios sıvısı (su) miktarı ve NST ile bebeğinizin iyilik hali değerlendirilecektir.

Öneriler:

  • Doğum her zaman ağrı ile başlamaz. Bazen su gelişi ile de başlayabilir. Su gelişi su kesesinin yırtılıp açılmasından kaynaklanır.
  • Suyunuz geliyorsa, ağrılarınızın sıklığı ve şiddeti giderek artıyor ise, kanlı vaginal akıntı şikayetleriniz olursa ve bebek hareketlerinde azalma hissettiğinizde hastaneye gitmelisiniz.

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