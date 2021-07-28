4. Hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Adet döngünüzün süresine bağlı olarak adet gecikmesi henüz olmamış ya da birkaç günlük bir gecikme olmuş olabilir. İdrarda ya da kanda yapılan gebelik testi ile gebe olduğunuzun güzel haberini bu haftada almış olabilirsiniz.

Gebelik hormonu olan HCG(Human Koryonik Gonototropin) döllenme olduktan yaklaşık 10 gün sonra kanda ve idrarda tespit edilebilir. Bu haftada halk arasında 'üstüne görme' olarak bilinen implantasyon kanaması bazı gebelerde kendini lekelenme ya da hafif pembemsi bir kanama olarak gösterebilir.

Adet kanamasından farkı miktarının az ve süresinin kısa olmasıdır ve bu implantasyon kanaması normal adet kanaması haline dönüşmez.

Bebekte görülen değişiklikler:

Bu dönemde henüz bebeğiniz ultrasonda görülmeyecek boyuttadır ve yaklaşık 1 mm kadardır. Bu dönemde döllenen yumurta bölünerek hücre sayısı artar, oluşan ilk hücre ise zigottur.

Hücre sayısının giderek artmasıyla 32 blastomerden oluşan morula denilen hücre kümesi rahim duvarına yerleşir. Hücre sayısı giderek artmaya devam eder, bu hücreler birleşerek belli katmanları oluştururlar.

Bir kısmi embriyoyu oluştururken bir kısmı da bebeğinizle aranızda besin alışverişini sağlayacak olan plasentayı oluşturur.

Plasenta oluşana kadar bebeğiniz yolk kesesinden beslenir.

Bu haftada embriyonun içine yerleştiği gebelik kesesi amnios sıvısı ile dolar.

Annede olan değişiklikler:

Bu haftada bazı anne adaylarında gebeliğin erken belirtileri görülmeye başlar bile. Bu belirtiler arasında; kramp tarzında hafiif karın ağrıları, sabah bulantıları, halsizlik, yorgunluk, sık idrarar çıkma, göğüslerde hassasiyet ve ruh halinde dalgalanmalar sayılabilir.

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