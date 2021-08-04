40. hafta gebelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizin artık doğma vakti geldi ve 40 haftalık uzun ve heyecanlı bekleyişin sonuna geldiniz. Bebeğinizi kucağınıza almanıza çok az kaldı. Kilosu ortalama 3200-3500 gram ağırlıkta boyu ise 50-52 cm kadardır (bu ölçüler bebekten bebeğe değişmektedir. 4000 gram üzerinde iri bebekler olabileceği gibi, 2800 gram ın altında düşük doğum ağırlıklı bebekler de olabilir).

Bebeklerin büyük kısmı 40. Haftaya gelmeden doğar ancak bir kısmı da 40. Haftada doğar. Nadiren 41-42. Haftaya kadar doğmazlar. Bebeğiniz bu haftaya kadar doğmamışsa doktorunuz suni sancı ile doğumu gerçekleştirecektir. Suni sancı ile de doğum gerçeklemezse doktorunuz doğumunuzu sezeryan ile doğum gerçekleşecektir.