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40. hafta gebelik belirtileri nelerdir?

Heyecanlı bir yolcuğun 40. haftasına gelmiş bulunuyorsunuz. 40 haftalık gebelikte bebeğinizin ve sizin başınıza gelecek değişimleri Op. Dr. Betül Yorgunlar tek tek sıraladı. İşte gebelik takviminde 40. haftada yaşanacaklar ve detayları...

Giriş Tarihi: 04.08.2021 16:04
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40. HAFTA GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeğinizin artık doğma vakti geldi ve 40 haftalık uzun ve heyecanlı bekleyişin sonuna geldiniz. Bebeğinizi kucağınıza almanıza çok az kaldı. Kilosu ortalama 3200-3500 gram ağırlıkta boyu ise 50-52 cm kadardır (bu ölçüler bebekten bebeğe değişmektedir. 4000 gram üzerinde iri bebekler olabileceği gibi, 2800 gram ın altında düşük doğum ağırlıklı bebekler de olabilir).

Bebeklerin büyük kısmı 40. Haftaya gelmeden doğar ancak bir kısmı da 40. Haftada doğar. Nadiren 41-42. Haftaya kadar doğmazlar. Bebeğiniz bu haftaya kadar doğmamışsa doktorunuz suni sancı ile doğumu gerçekleştirecektir. Suni sancı ile de doğum gerçeklemezse doktorunuz doğumunuzu sezeryan ile doğum gerçekleşecektir.

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