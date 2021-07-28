5. hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Bu hafta artık gününüz geçmiş ve daha önce test yaptırmadıysanız gebelikten şüphelenmeye başlamışsınızdır. Bu şüpheleri gidermek için idrarda ya da kanda gebelik testi yapmanız yeterlidir.

Bebeğinizde olan değişiklikler;

Bu haftada bebeğinizin boyu 2 mm kadardır. Yani bir susam tanesi kadar.

Bebeğiniz rahim iç tabakasına tamamen yerleşmiştir ve hücre çoğalması hızla devam etmektedir. Bu çoğalmayla beraber ektoderm, endoderm ve mezoderm denilen ve ilerde bağırsak, akciğer, karaciğer, tiroid, pankreas, omirilik, kas ve kemik yapılarını oluşturacak hücre katmanları oluşmuştur ve kalp düzensiz atımlar yapan bir tüp şeklindedir.

Bu dönemde Kadın Doğum doktorunuzun yapacağı ultason ile gebelik kesesi görülecektir. Ancak kalp atışları henüz duyulamaz.

Bu haftada ultrason ile gebelik kesesinin rahim içinde görülmesi önemlidir. Aksi takdirde dış gebelik ihtimalinden söz edilebilir. Dış gebelik hayatı tehdit eden bir durum olduğu için tanısının erken dönemde konulması çok önemlidir.

Doktorunuz eğer keseyi karından yapılan ultrasonografi ile göremezse vaginal ultrason ile bakacaktır. Bu vaginal yoldan bakılan ultrason bebeğinize zarar vermez.

Sizdeki değişiklikler:

Artan hormonların etkisiyle erken gebelik belirtilerini hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Bulantı, halsizlik, uyku hali, göğüslerde dolgunluk, hassasiyet, meme ucunda areola denilen bölgede genişleme, renginde koyulaşma, berrak vaginal akıntı bu dönemde görülebilecek belirtiler arasındadır.

Ancak bu haftada hala herhangi bir gebelik belirtisi göstermeyebilirsiniz. Bu durum gayet normaldir. Endişe etmenize gerek yok.

Büyüyen rahminizin idrar torbanıza yaptığı baskıdan dolayı sık sık tuvalete gitme isteği olabilir.

Kokulara aşırı hassasiyet, iştahsızlık ve bulantı gibi şikayetlere de sıkça rastlanır.

Artan hormonların etkisi ile duygu durumunda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kaygılı, heyacanlı, stresli hissettiğiniz dönmeler olabilir. Böyle zamanlarda hafif bir yürüyüş yapmak, ılık bir duş almak, bebeğinizle ilgili güzel hayaller kurmak size iyi gelebilir.

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