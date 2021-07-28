6. Hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Çok heyecanlı bir yolculuğa başlıyorsunuz! İlk hamilelik haberinizi aldığınız andan itibaren hem bedeninizde hem de yaşamınızda nelerin değişime uğrayacağını biliyor musunuz peki? Önünüzdeki 36 hafta boyunca bebeğinizle birlikte geçireceğiniz dönüşüm, oldukça mucizevi hissettirecek. İşte hamileliğinizin 6. haftasında bebeğinizle birlikte yaşayacaklarınızı Op. Dr. Betül Yorgunlar anlattı.
Giriş Tarihi: 28.07.2021 14:18Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 14:37
Bebeğinizin boyu baş-popo mesafesi olarak 2-4 mm kadardır. Yani bir mercimek tanesi büyüklüğünde. Bu haftada artık bebeğinizin kalp atışları ultrason ile görülebilir, duyulabilir. Doktorunuz karından yapılan (abdominal) ultrason ile kalp atışlarını göremez ya da duyamaz ise vaginal ultason yapacaktır.
Bu haftada beyin, sinir sistemi ve omurga şekillenmeye başlar. Dolaşım sistemi kan pompalamaya başlamıştır. Bebeğinizin kalp atışları sizinkinden yaklaşık 2 kat fazladır.
Yüz ve göz bölgeleri ile el, kol ve bacakları oluşturan yapılar gövdenin yanlarında tomurcuklanmaya başlamıştır. Ancak bu yapılar ultrason ile görülmeyecek kadar küçüktür.
Ayrıca barsaklar, akciğerler, hipofiz bezleri, beyin kas ve kemik dokuları gelişmeye devam etmektedir.
Nörol tüp yavaş yavaş kapanmaya, kafatası ve kafa oluşmaya başlar.
Sizdeki değişiklikler:
Bu haftada artık gebeliğinizi takip edecek, bebeğinizin gelişimi konusunda sizi bilgilendirecek ve size gebelik boyunca destek olacak Kadın Doğum doktorunuza karar vermelisiniz.
6. hafta ve sonrası düşük riskinin devam ettiği ve dikkat etmeniz gereken bir dönemdir. Kanama ve ağrı her zaman bir sorunun habercisi olmasa da doktorunuzla paylaşmanız gereken bir durumdur.
Bu haftada sigara-alkol ve uyuşturucudan gebeliğin her döneminde olduğu gibi yine uzak durmalısınız.
Büyüyen bebeğinizle birlikte kendinizi daha yorgun hissedebilirsiniz. Uykuya yeterince zaman ayırmalısınız. Çalışan anne adayları için bu durum biraz zor olsa da kendinizi fazla yormadan, ayakta fazla kalmamaya çalışarak uygun ortamı sağlamaya çalışmalısınız.
Bu haftada sabah bulantıları ve kusmalar görülebilir. Bulantıyı azaltmak için sık sık az az yemek yemeli uzun süre aç kalmamalısınız. Aldığınız önlemlere rağmen bulantınız devam ediyor, kusmanız artıyor ise doktorunuza başvurmalısınız. Size yardımcı olmak için uygun ilaçları önerecektir.
Bu dönemde bulantı kusması olmayan gebeler kilo almaya başlayabilir. Eğer gebelik öncesi fazla kiloya sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bir diyetisyene başvurabilirsiniz. Gebeliğin ilk 3 ayında diyetle kilo vermeniz de sakınca yoktur.
Öneriler:
Günde 2-3 litre su içmeye özen gösterin.
Gerek su tüketimine bağlı gerekse büyüyen rahmin idrar torbasına baskı yapması sık sık tuvalete çıkmaya neden olabilir.
Tabi yine bu dönemde yine artan hormonların etkisi ile duygu durumunuzda dalgalanmalar olabilir. Eşinizden ve sosyal çevrenizden alacağınız destek bu durumu atlatmanıza yardımcı olabilir.
Pişmemiş çiğ etlerden, salam sucuk gibi şarküteri ürünlerinden uzak durmalı, sebze ve meyveleri iyice yıkamadan yememelisiniz.