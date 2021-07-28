8. Hafta (2. ay bedeninizde meydana gelecek değişiklikler) hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğinizdeki değişiklikler:
- Bebeğiniz hızla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Boyu 15 mm kadar yani bir badem çekirdeği kadardır. Ağırlığı ise 2 gram kadardır.
- Bu dönemde özellikle beyin ve kafatası hızla büyümeye devam eder. Baş bu nedenle ultrasonografide büyük görülür.
- El ve ayaklar oluşmaya başlar ancak parmaklar henüz perdelidir.
- Gelişmekte olan sinir sistemi ve kaslar birbiriyle iletişim kurmaya başladığından dolayı dışarıdan bir uyaranla bebeğiniz artık dönme şeklinde hareketler yapabilir. Ancak sizin bu hareketleri hissedebilmek için biraz daha zamana ihtiyacınız varJ
- Akciğerler, diş ve damak yapıları oluşmaya devam eder.
- Kalbin 4 odacığı oluşmuştur. Ortalama 140-160/dakika atım yapmaktadır.
- Yemek borusu ve soluk borusu birbirinden ayrışmaya başlar.
Sizdeki Değişiklikler;
- Rahminizin hızla büyümeye devam etmesi hafif kramp tarzında ağrılara ve sık idrara çıkmanıza neden olabilir.
- Bu haftada ruhsal yapınız biraz daha dengeye ulaşmıştır.
- Bu hafta genellikle şikayetlerin biraz daha fazla hissedildiği dönemdir.
- Bulantı ve kusmaların şiddeti artabilir. Kusma sayısı günde 2-3 den fazla olursa doktorunuza haber vermelisiniz. Vücudunuz sıvı ve elektrolit kaybı yaşayabilir. Bu durumda kaybettiklerinizin damar yoluyla (serum şeklinde) yerine konulması gerekir.
- Göğüslerdeki hassasiyet ve büyüme devam eder. Areola dediğimiz göğüs uçlarındaki halkalar genişler ve rengi koyulaşır.
- Kabızlık bu dönemde sık görülen şikayetlerden biridir. Yeterince su içmek, asitli ve baharatlı gıdalardan kaçınmak, sebze ağırlıklı beslenmek kabızlık şikayetinizi azaltmaya yardımcı olacaktır.
Öneriler:
- Bu haftada bel bölgeniz yavaş yavaş kalınlaşmaya başlar ve giyecekleriniz size yavaş yavaş dar gelmeye başlayabilir. Artık daha rahat ve bol giysiler tercih etmelisiniz.
- Bebeğinizin beyin ve sinir sistemi gelişimi için folik asit desteğine devam etmelisiniz.
- Düşük ihtimalini arttıran yorucu aktivitelerden uzak durmalısınız.