10 yaşındaki çocuğun yüz felci tedavi edildi! Yöntemi ise...

AKUPUNKTURUN YAN ETKİSİ BULUNMUYOR

Akupunkturun normal medikal tedavilerle birlikte yapılabilen bir tedavi olduğunu, herhangi bir yan etkisi bulunmadığını vurgulayan Şahin, "Vücuda herhangi bir şey vermiyoruz, o yüzden fizik tedavi olsun, medikal tedaviler olsun, bunlarla birlikte ya da tek başına kullanılabilir. Yan etkisi olmadığı için de hastalar rahatlıkla bize başvurabilir." diye konuştu.

Çocuk Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Ünal Akçay ise hastanın üçüncü seansta çok ciddi ilerleme katettiğini aktaran Akçay, şunları kaydetti: