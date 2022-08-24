100 yaşındaki kadın doğumgününde tutuklandı! Sebebi inanılmaz...

Onlarca yıl boyunca bir ordu hemşiresi olarak çalışan Bickenton, DailyMail'e verdiğini röportajda, hayatı boyunca her şeyi çok doğru yaptığını, hep yasalara uyduğunu, hiç "tutuklanmadığını" veya ehliyetini kaptırmadığını anlattı.

Avustralya'da Victoria şehrinde 100 yaşındaki eski hemşire Jean Bickenton, hayatında hiç yaşamadığı şeyleri listeledi. 100. yaş gününü kutladığı esnada polis memurları, Bickenton'ın doğumgünü partisini bölerek tutukladı ve "hayatının en büyük" isteklerinden birini yerine getirdi.

"YASALARA UYMAMANIN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU MERAK EDİYORUM"

Yasalara her zaman saygılı olmakta bir sorun görmese de bunun nasıl bir his olduğunu merak ettiğini söyleyen kadının, 100. yaş gününde "sahte bir tutuklama" ile bu dileği polisler tarafından gerçekleştirildi.

Bir yaşlı bakım merkezinde hayatını sürdüren eski hemşire, "sahte kelepçelerle" birlikte bulunduğu merkezden alındı. Polisler ise, bu eğlenceli durumu Facebook hesaplarından eğlenceli bir şekilde duyurdu.