100 yaşını aşanların sırrı buymuş! Her gün sofralarından eksik etmiyorlar

Sardinya'da büyüyen şef Francesco Mattana da çocukluğunu bu kültürün içinde geçirdi. Balık, yılan balığı, yengeç, tatlı patates; yalnızca sofraların vazgeçilmezleri değil, aynı zamanda aile yaşamının merkezindeki unsurlardı. Çoğu zaman evlerinin birkaç metre ötesinden toplanan ya da avlanan bu ürünler, birlikte hazırlanıyor ve geniş aile sofralarında paylaşılıyordu.

TOPLULUK RUHU MUTFAĞIN PARÇASI

Independent'a konuşan şef Mattana'ya göre Sardinyalılar için yemek yalnızca bir ihtiyaç değil; yaşam biçimi, sosyal bağ kurmanın bir yolu ve kültürel bir ritüel. Şef, Sardinya halkının uzun yaşam sürmesinin temel nedenlerinden birinin de bu yaklaşım olduğunu söylüyor. "Bu yaşam tarzı büyük ölçüde mevsimsel ve taze ürünlere, sağlıklı yağlara dayanıyor. Ama mutfağın önemli bir parçası da birlikte vakit geçirmek. Yemek yapmak ve yemek yemek yalnızca malzemelerden ibaret değil; topluluk ruhu da mutfağın bir parçası" diyen Mattana, yemek kültürünün sosyal yönüne dikkat çekti.