11 gün boyunca uyumadı! Yıllar sonra gelen itiraf şok etti: O süre boyunca...

17 yaşındaki lise öğrencileri Randy Gardner ve arkadaşı Bruce McAllister'ın bilim fuarı projeleri için bir fikre ihtiyacı vardı.

O dönemler 260 saat boyunca uyumayan Honolulu merkezli bir disk jokeyi rekoru elinde tutuyordu. Bu deneyin amacı ise bir insanın uyumadığında beynine ne olduğunu öğrenmekti.

McAllister, " Uyku yoksunluğunun bilişsel yetenekler ve basketbol sahasındaki performans üzerindeki etkisine karar verdik" diyor.

Yazı tura attıktan sonra Gardener'ın fiziksel olarak mümkün olduğu kadar uzun süre uyanık kalma yükünü üstlenmesine karar verildi.