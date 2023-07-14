112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar pes dedirtti! "Evimdeki fare konuşuyor"

Antalya’da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 63’ünün asılsız ve gereksiz çağrılardan oluştuğu bildirildi. Çağrı merkezindeki İtfaiye Komuta Merkezi’ne gelen, ‘Yılan susuz kaldığı için ağlıyor, su verir misiniz?’, ‘Evde fare var konuşuyor’, ‘Arılar kovanı terk etti, onları alın’, ‘Balkondaki halım küs olduğum alt komşumun balkonuna düştü’ gibi çağrılar ise ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti.

İHA Giriş Tarihi: 14.07.2023 12:28 PAYLAŞ ABONE OL

Muratpaşa ilçesinde 2009 yılında ilk çağrısını almaya başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Emniyet, itfaiye, orman işletme müdürlüğü, sahil güvenlik ile jandarma komutanlığı, sağlık ve AFAD birimlerinin yer aldığı merkezde, gelen ihbarların olay ve adres bilgilerini ortalama 25-30 saniye içinde alınıp içeriğine göre ilgili kurumların operatörlerine iletiyor. İhbarın niteliğine göre de ilgili kurum ekipleri yönlendirerek olaylar çözüme kavuşturuluyor.





"YÜZDE 63'Ü GEREKSİZ ÇAĞRI"

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 700 bin çağrı aldıklarını ve bunların yüzde 63'ünün gereksiz çağrı olduğunu kaydetti. Koçak, "Maalesef o şekilde. Çoğunluğu çocuklardan oluyor ve gereksiz çağrıları azaltmak için okullarda eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Acil olmayan ve büyükler tarafından da çağrılar mevcut. Bu çağrıları da düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.