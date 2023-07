112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar pes dedirtti! "Evimdeki fare konuşuyor"

"HER GEREKSİZ VE ASILSIZ İHBAR BİR İNSANIN CANINA YOL AÇABİLİR"

İtfaiye olarak hayatlara dokunduklarını vurgulayan Gümüş, "Her itfaiye aracı bizim için altın değerinde. O yüzden asılsız ihbar vermeden önce bunu akıllarında bulundursalar çok daha iyi olacak. Çünkü her asılsız ihbar bir insanın canına yol açabilir. Biraz daha duyarlı olmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.