12 yıllık bebek hasreti üçüzlerle son buldu!

Tüp bebek tedavisi sonucunda 31 haftalıkken İzmir Şehir Hastanesinde dünyaya gelen üçüz bebek kardeşler 45 günlük yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tedavilerinin ardından annelerine teslim edildi. Anne-Bebek Uyum Servinde anneleriyle misafir edilen Beşir bebekler, şimdi annelerinin kollarında taburcu olmayı bekliyor.

"AİLELERİMİZ MUTLU OLUNCA, BİZ DE MUTLU OLUYORUZ"

Yaşanan bu süreçler hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, "Her ne kadar hastanemizde, anne ve babalar yenidoğan yoğun bakım ziyaretlerinde bebeklerini görüp, ten tene temasları sağlanıp, emzirme saatlerinde destekleniyor olsa da, eve dönüş zamanı geldiğinde endişelenen aileler için şahane bir süreç oluşmasına fırsat veriyoruz. Bebeklerimiz mutlu, ailelerimiz mutlu olduğu sürece biz de ekip olarak mutlu oluyor ve işimizi daha da büyük bir aşkla sürdürüyoruz. Anne uyum servisimizin bir diğer özelliği ise yoğun bakım ihtiyacı olmayan sarılık, kilo kaybı, beslenme problemi gibi klinik tablolarda anne ve bebeği ayırmadan bebeğin tedavisinin bu serviste düzenleyebiliyor olması" dedi. Öte yandan, Anne-Bebek Uyum Servisinin, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uzun süre tedavi edilen ve taburculuğu yaklaşan bebeklerin özel tek kişilik odalarda anneleriyle uyumunu ve annelere verilen eğitimin etkinliğini gözlemlemeyi amaçladığı ifade edildi.