201 ülkeden hastalar Türkiye’ye geliyor! Üreten sağlık modeliyle dünya sahnesinde





ÜRETEN SAĞLIK MODELİ

"Üreten sağlık modeliyle sadece tedavi değil, teknoloji de ihraç ediyoruz" diyen Doç. Dr. Güner, şunları söyledi: "Üreten sağlık modeli, klasik tedavi yaklaşımının ötesinde, bilim, teknoloji ve yenilik üretimini merkeze alır. Faz0 ve Faz1 çalışmalarını geliştirmeyi hedefleyen, yeni teknoloji ve know how kullanarak dışa bağımlığı azaltan, birçok cihazı üreten ve dünyaya ihraç eden bir mefkure olarak tanımlayabiliriz. Artık kendi tıbbi cihazlarını geliştiren, dijital patoloji sistemleri kullanan, 3D yazıcıyla cerrahi ekipman üreten bir Türkiye var. Temel ilkemiz tüm vatandaşlarımıza hızlı, nitelikli ve kapsamlı sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaktır."



PANDEMİDE SAĞLIK ORDUMUZ FARK YARATTI

Kovid-19 salgınının dünya çapında sağlık sistemlerinin dayanıklılığını test ettiğini belirten Doç. Dr. Güner, "Biz bu süreçte, Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği ve Sağlık Bakanlığımızın etkin koordinasyonuyla rekor sürede pandemi hastaneleri oluşturduk. 16 milyonluk nüfusa mobil filyasyon ekipleriyle ulaştık. Evde sağlık hizmetlerinden yoğun bakım yönetimine kadar her aşama dijital sistemlerle koordine edildi. Dünya maske, dezenfektan ararken biz hem kendi ihtiyacımı karşıladık üstüne tüm dünyaya bu malzemeleri gönderdik. Kovid testi çok sınırlı sayıda birkaç cihazla yapılabilir durumdayken devletimizin büyüklüğü ve kudreti sayesinde günde İstanbul'da 100 binden fazla test yapıyor duruma geldik. Güçlü sağlık sistemimiz, nitelikli yetişmiş personel, teknik donanım ve bilişim altyapımızla herkesin örnek olarak gösterdiği başarılı bir pandemi ile mücadele süreci yürüttük. Bu dönemde Türkiye, sadece kendi vatandaşına değil; yurt dışından getirilen binlerce kişiye de şifa sundu" dedi.