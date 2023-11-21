2050 yılında 10 milyon kişi bu yüzden ölebilir! Bu ilacı kullanırken dikkat...

Her yıl bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle 5 milyon insan öldüğünü ve 2050 yılında dünyada yılda 10 milyon kişinin hayatını bu nedenle kaybedeceğinin tahmin edildiğini açıklayan Dr. Seçil Deniz, "Sağlık alanında sağlık bakımı, el hijyeni gibi standart önlemleri içeren gerekli bütün enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasının sağlanması, aşı ile önlenebilen hastalıklarda etkili bağışıklama programlarının yürütülmesi, yanı sıra, diğer sektörlerde de hijyen, sanitasyon ve gıda güvenliği uygulamalarının geliştirilmesi de dirence karşı mücadelede önem arz etmektedir. Uygunsuz ve aşırı antimikrobiyal kullanımının önlenmesinde önemli bir faktör olan "Akılcı Antimikrobiyal Kullanımı"nın sağlanabilmesi için öncelikle kanıta dayalı tanı yöntemleri kullanılarak enfeksiyonların tanısının doğru konulması gereklidir. Mikrobiyolojik testler ile etkenin kısa sürede belirlenmesi ve antimikrobiyal duyarlılık testleri çalışılması doğru antibiyotik seçiminde en önemli etkendir" dedi.